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彩繪酒瓶傳母愛 金門新住民子女母親節創意獻禮
五月是感念母愛的溫馨時節，內政部移民署南區事務大隊金門縣服務站今日結合專勤隊及金門縣衛生局，在歷史悠久的「金門陶瓷廠」舉辦家庭教育與居停留法令宣導活動，邀請在地新住民家庭參與「彩繪高粱酒瓶」創意體驗，透過藝術手作傳遞對母親的愛與感謝。
此次活動以「感恩母親節」為主題，安排新住民及其子女在金門特色高粱酒瓶上彩繪與書寫祝福語，將對母親的思念與感謝封存於瓶中。高粱酒為金門代表性特產之一，其越陳越香的特性，被比喻為母愛的綿延深長，極具象徵意義。金門陶瓷廠除一般酒瓶燒製外，也設計多款造型瓶身，使每一件作品兼具實用與藝術收藏價值。
活動現場洋溢著親情與創意的氛圍，孩子們用色彩繽紛的畫筆，將對母親的情感表現在酒瓶上，有參加的小朋友在瓶身寫下「媽媽我愛您」，並插上康乃馨致贈母親，場面溫馨感人。這些完成的彩繪酒瓶，成為最具心意的母親節禮物。
來自越南的新住民二代邱小妹分享「我媽媽平常很辛苦，還要煮飯、照顧我和弟弟。我用畫畫的方式告訴她我愛她，還在酒瓶上寫了祝福的話，媽媽看到的時候眼睛紅紅的，說很感動」。這是第一次自己做禮物送給她，希望她永遠快樂。
金門縣服務站主任鄭明昌表示，新住民母親多數遠離故鄉來到異地，照顧家庭實屬不易。今日見到孩子們藉由彩繪活動表達對母親的感恩，令人感動。他也特別宣傳即將於7月14日至16日舉辦的「114年新住民子女多元文化培育營」，為期3天2夜，內容包括媒體體驗等豐富課程，歡迎新住民子女踴躍報名，相關資訊可上移民署官網查詢。
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