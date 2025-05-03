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金門國家公園30週年 古厝民宿節登場串連聚落文化

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門國家公園管理處今天舉行「汝好！金門」古厝民宿節開幕儀式，活動由金門流行舞團穿著旗袍跳街舞開場演出，現場氣氛熱絡。記者蔡家蓁／攝影
金門國家公園管理處今天舉行「汝好！金門」古厝民宿節開幕儀式，活動由金門流行舞團穿著旗袍跳街舞開場演出，現場氣氛熱絡。記者蔡家蓁／攝影

迎接金門國家公園成立30週年以及古厝民宿經營20週年雙重里程碑，金門國家公園管理處今天在水頭聚落舉行「汝好！金門」古厝民宿節開幕儀式，宣告系列文化走讀與體驗活動正式登場，活動期間自5月3日至26日，結合古厝導覽、民宿體驗與傳統美食手作，盼吸引旅客深入探索金門閩南聚落文化。

開幕式於水頭聚落地標「得月樓」前廣場舉行，由金門流行舞團穿著旗袍跳街舞開場演出，現場氣氛熱絡，包含金門縣府秘書長陳世保、觀光處長許績鑫、金門國家公園管理處長鄭瑞昌、水頭社區發展協會理事長黃福勇、金門縣傳統建築民宿協會理事長顏湘芬、台灣好客民宿協會理事長周榮棠等人出席。

金門國家公園管理處處長鄭瑞昌指出，金管處自成立以來致力保存戰地史蹟與閩南聚落文化，至今已整修並標租經營約80間古厝民宿。他表示，「人進來了，閩南傳統文化才能保存」，強調透過民宿經營讓古厝重新活化，也帶動地方觀光發展。

今年活動內容包括走讀導覽與民宿體驗，聚焦水頭、珠山與古寧頭等聚落，帶領旅客穿梭巷弄，深入了解聚落歷史與建築美學。參與者可體驗炒麵茶、紅龜粿、冰滴咖啡、包粽子與旗袍換裝等，透過味覺與視覺全方位感受金門日常。

金管處補充，5月10日下午將在古寧頭聚落舉辦特別場次，活動結合麻花捲製作、現烤高粱蛋塔、石蚵畫創作等在地特色，讓民眾體會這座歷史戰地聚落的文化與風味。

此外，民眾可透過活動LINE@電子集點卡參與集點，凡參加導覽活動、入住金門國家公園標租民宿或於賣店消費滿額，即可兌換限量陶喜杯紀念品。更多活動資訊可活動官網上網查詢。

金門國家公園以完整保存閩南聚落建築聞名，去年在交通部觀光署「百大好客民宿金質獎」中，金門有8家民宿獲獎，其中7家為國家公園標租古厝民宿，顯見其在文化保存與觀光品質上雙雙獲得肯定。

金門國家公園管理處今天在水頭聚落舉行「汝好！金門」古厝民宿節開幕儀式，宣告系列文化走讀與體驗活動正式登場，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
金門國家公園管理處今天在水頭聚落舉行「汝好！金門」古厝民宿節開幕儀式，宣告系列文化走讀與體驗活動正式登場，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
金門國家公園管理處今天舉行「汝好！金門」古厝民宿節開幕儀式，處長鄭瑞昌指出，金管處自成立以來致力保存戰地史蹟與閩南聚落文化，至今已整修並標租經營約80間古厝民宿。記者蔡家蓁／攝影
金門國家公園管理處今天舉行「汝好！金門」古厝民宿節開幕儀式，處長鄭瑞昌指出，金管處自成立以來致力保存戰地史蹟與閩南聚落文化，至今已整修並標租經營約80間古厝民宿。記者蔡家蓁／攝影
金門國家公園管理處今天舉行「汝好！金門」古厝民宿節開幕儀式，宣告系列文化走讀與體驗活動正式登場。記者蔡家蓁／攝影
金門國家公園管理處今天舉行「汝好！金門」古厝民宿節開幕儀式，宣告系列文化走讀與體驗活動正式登場。記者蔡家蓁／攝影

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