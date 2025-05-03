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西子灣疑有「僧帽水母」 海洋局提醒有劇毒勿觸碰

中央社／ 高雄3日電
高雄西子灣近日被發現有數隻疑為僧帽水母的生物，高雄市海洋局緊急貼出警示公告，提醒民眾僧帽水母帶有劇毒、切勿觸碰，並避免靠近水域。（高雄市海洋局提供）中央社
高雄西子灣近日被發現有數隻疑為僧帽水母的生物，高雄市海洋局緊急貼出警示公告，提醒民眾僧帽水母帶有劇毒、切勿觸碰，並避免靠近水域。（高雄市海洋局提供）中央社

高雄西子灣近日發現有疑似僧帽水母生物，高雄市海洋局緊急貼出警示公告，提醒民眾僧帽水母有劇毒請勿觸碰，並避免靠近水域。被螫除了劇痛外，若有過敏反應恐致命。

西子灣南岬頭沙灘近日有疑似僧帽水母的蹤影，海洋局在沙灘入口處貼上警示公告，提醒民眾注意勿觸碰，並遠離水域。有民眾看到此公告特地到沙灘上找尋僧帽水母，這位網友在社群媒體Threads說，到沙灘散步看到入口處的公告就跑到沙灘上找水母，沒想到真的找到了。

這名網友說，僧帽水母約食指的2個指節長，提醒大家最近有靠沙灘、海邊活動時記得穿鞋子比較安全。

海洋局表示，僧帽水母又稱「葡萄牙戰艦」，在國內外都有出現過，台灣4到7月是牠們的繁殖期，被螫到的劇痛不輸給蜜蜂，毒素可能滲入淋巴結，一旦造成過敏反應，嚴重可能致命。

海洋局指出，現場有人員提醒遊客小心並遠離水域，請保全人員加強巡視，清潔人員也在現場持續留意狀況並清除水母，提醒民眾近日至南岬頭沙灘賞景時避免靠近水域，若看到疑似水母的生物請勿觸碰，以免發生危險。

水母 沙灘

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