高雄表揚40美力媽媽 5月起產檢乘車券改電子幣

高雄今天舉辦「美力媽媽」頒獎典禮表揚40名傑出母親，市長陳其邁表示，高雄產檢交通乘車服務只要設籍高雄孕婦皆可申請，自5月起乘車券由紙本改為電子幣，掃碼即可支付。

迎接母親節，高雄市長陳其邁今天出席「美力媽媽」頒獎典禮，感謝所有母親對家庭與社會貢獻，表揚涵蓋毅力、新力、自力、給力、魔力、多力及活力等7類，114年共遴選出40名得獎者，其中最年長的「活力媽媽」陳阿勉阿嬤，高齡90歲，獨力撫養3名子女成人，並於70多歲時完成高中學歷，40多年來積極參與公益，勇敢實現夢想。

陳其邁表示，高雄率全國之先普發的產檢交通乘車服務，自推出以來深受準媽媽歡迎，只要設籍高雄孕婦皆可申請，自今年5月起，乘車券由紙本改為電子幣，掃碼即可完成支付，提升便利性；另高雄首創設置24小時臨托服務據點，回應不同職業母親育兒需求，鼓勵市民多加利用。

今天的獲獎者中，「新力媽媽」馮廣蘭克服文化差異，讓原依賴福利補助家庭轉為自立生活，並陪伴心智障礙子女復健學習，創造更多就業機會；「自力媽媽」柯陳月英在丈夫病逝後，獨力扶養孩子與公婆，白天務農、四處打工，仍樂觀以對，鼓勵子女努力向前；最年輕的「多力媽媽」張倚翠，年僅38歲，與丈夫共同扶養7名子女，面對不同需求的孩子仍全心投入陪伴，相信用愛與努力能帶給家人更幸福的生活。

社會局補充，高市府為支持家庭育兒，提供民眾生育津貼與到宅月子服務二擇一選項。若為低收入戶，除可領取新台幣3萬元補助，也可同時享有到宅月嫂服務。另考量懷孕週期，將生育津貼的設籍門檻由1年縮短為10個月，並新增早產兒也能領取津貼規定，將於114年7月1日上路。

市府積極推動多元友善育兒措施，目前已設有64處公共托育機構，預計115年增至85處；另設有28處臨時托育服務、24處親子館，未來也將持續擴展顧老與托育整合服務，協助青年世代照顧幼兒與長輩。