小港機場直達台南 111快線加入台灣好行助攻國際旅客

小港機場直達台南的111公車路線，交通部觀光署從今年起將111快線納入台灣好行，以加強宣傳及提供更便捷的觀光運具，讓國際遊客可直達台南，南市府觀旅局表示，將持續行銷推廣，增加路線宣傳曝光並提升服務品質，歡迎旅宿業者推薦給國際遊客，持續拓展國際市場能見度。

市府表示，本路線從小港機場-巴克禮公園-香格里拉飯店-台南轉運站-小西門共五個站點，每日往返4趟、共8班次，據統計小港機場端前往台南以凌晨0點30分、下午17點發車的班次最為熱門，台南端前往小港搭機則以凌晨3點30分、上午11點發車班次為遊客主要選擇，其中國際遊客包含有：日本、韓國、香港、泰國、馬來西亞…等等，也有部分來自北美、歐洲及澳洲的遊客，期待能持續吸引更多國際旅客透過便捷的觀光運具來台南玩，帶動台南旅遊市場發展。

觀光旅遊局長林國華表示，今年下半年將配合台灣好行計畫，進行車體塗裝更新與訂票平台優化，並滾動檢討現行站點及班次，也將強化駕駛長外語能力，持續提升服務品質。只要到kkday、Klook、雄獅旅遊網及台南輕鬆遊等國際旅遊電商平台皆能預訂乘車票券，網站提供中、英、日、韓四種語言服務，也可搭配平台上多元的旅遊套票產品，供國際遊客選購。

路線營運業者漢程客運表示，在路線服務上面「安全」、「準點」是不變的堅持，因行經國一南下路段楠梓-鼎金交流道，駕駛長們也都事先做好替代路線的教育訓練，來面對隨時突發的國道壅塞，致力於讓每一位遊客都能順利搭乘所屬航班。