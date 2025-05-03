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高雄高爾夫球場遭市府收回「堅持繼續營業」 雙方僵持

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄高爾夫球場遭市府強制收回土地，至今仍強撐經營，俱樂部近日召開臨時會員大會，經表決仍決意繼續經營，市府和俱樂部陷入僵局。記者宋原彰／攝影
高雄高爾夫球場遭市府強制收回土地，至今仍強撐經營，俱樂部近日召開臨時會員大會，經表決仍決意繼續經營，市府和俱樂部陷入僵局。記者宋原彰／攝影

高雄市近年在縣市合併全市中心地帶，打造384公頃的澄清湖大公園，其中包括租約屆滿的高雄高爾夫球場，球場去年因違法使用農藥遭市府強制收回土地，但球場俱樂部仍強撐經營，今年2月再遭市府強制斷水電，市府重申要求俱樂部停止營運3個月；俱樂部近日召開臨時會員大會，經表決仍決意繼續經營，雙方陷入僵局。

高雄高爾夫俱樂部經營的高雄球場，去年陷入與市府租約、農藥使用糾紛，遭市府要求返還土地，但俱樂部至今仍持續開放會員打球；高市工務局4月初和俱樂部再次召開協調會，要求對方取得開放許可證之前，先由市府接管3個月，俱樂部為此今日召開臨時基本會員大會討論，最終結果是多數會員不同意，仍表達要持續經營球場。

高雄高爾夫球場俱樂部自1960年代起籌建，至今已投入7億餘元建設，原土地在1978年由陳家領導的「財團法人高雄高爾夫俱樂部」向市府承租後，租約至前年6月到期，工務局發現球場違法使用農藥、未進行水土保持措施、建築物未辦公安耐震申報，去年10月拒絕球場續租並要求返還土地。

目前高雄高爾夫球場有186名基本會員、5個團體會員，加上眷屬會員、普通會員、平日會員等，共687人，依過往自由交易價格，基本會員證為550至630萬元、不記名團體會員證2000萬、可轉讓普通會員證為300至315萬元、普通會員證200萬。

公園處上月和俱樂部開協調會，建議球暫停營業3個月，市府接管後會在汛期前施作水土保持工程如滯洪池、整理倒塌樹木，也會恢復水電、延聘部分場務人員，等到俱樂部向陳家取得「高爾夫球場開放許可證」後，雙方繼續洽談後續議約，包括租金金額、農藥使用、開放民眾入場等。

公園處在會議中表示，球場土地和道路為市府所有，且球場經營方為財團法人，非俱樂部所屬的社團法人，市府無立場和俱樂部進行場地租約協商；俱樂部代表則說，球場實際經營者為俱樂部，俱樂部會持續向財團法人協商索討球場開放許可證。

俱樂部上月底召開臨時會員大會，許多會員認為市府接管後，俱樂部若未能從陳家取得球場開放許可證，屆時高機率無法拿回球場，「若市政府沒辦法補償每人550萬損失，絕不會同意接管！」大會最後表決，多數表達不同意市府接管。

高市府公園處表示，目前俱樂部尚未回覆相關事項，後續將等收到對方函文後再研議；市府仍朝串聯澄清湖、金獅湖，打造雙湖大公園目標前進，目前球場內滯洪能力不佳，已進場在俱樂部返還的練習場、停車場土地著手興建滯洪池，提升鳥松、鳳山、三民等區防洪能力。

高雄高爾夫球場遭市府強制收回土地，至今仍強撐經營，俱樂部近日召開臨時會員大會，經表決仍決意繼續經營，市府和俱樂部陷入僵局。記者宋原彰／攝影
高雄高爾夫球場遭市府強制收回土地，至今仍強撐經營，俱樂部近日召開臨時會員大會，經表決仍決意繼續經營，市府和俱樂部陷入僵局。記者宋原彰／攝影
高雄高爾夫球場遭市府強制收回土地，至今仍強撐經營，俱樂部近日召開臨時會員大會，經表決仍決意繼續經營，市府和俱樂部陷入僵局。記者宋原彰／攝影
高雄高爾夫球場遭市府強制收回土地，至今仍強撐經營，俱樂部近日召開臨時會員大會，經表決仍決意繼續經營，市府和俱樂部陷入僵局。記者宋原彰／攝影

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