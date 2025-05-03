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台東百年夫妻樹枯枝向天「名存實亡」 村長：不會除名
台東縣達仁鄉南田三寶之一的「百年瓊崖海棠夫妻樹」，因不堪長期飽受風雨吹襲，早已死亡多年，如今只剩殘枝，遊客抱怨景點名存實亡。村長高富源表示，景點名稱有登記不會除名。
高富源說，村內數齡逾百年的瓊崖海棠樹，初估有30棵，且都經屏科大研究認證過，全台有一半百年瓊崖海棠就在南田村，景點名稱被縣府登記列管，因此不會除名，未來，會用其他樹導覽。
矗立在南田海邊的百年瓊崖海棠夫妻樹，因樹型美麗，與「南田石」、「阿塱壹古道」被譽為南田觀光三寶，2009年遭受莫拉克颱風侵襲，導致氣根裸露，縣府和林務單位合作努力搶救。
雖一度長出新葉，但後經幾次颱風接連襲擊，最終導致死亡，而僅存的數百枯枝，如今也都不付存在，慕名而來的遊客，只能撲空敗興而歸，抱怨景點名存實亡，建議廢除更換新景點代替。
「到現場只有一叢林投樹，沒有夫妻樹。」彰化徐姓遊客說，他參加阿塱壹古道遊程，想看官網介紹的夫妻樹，結果甚麼都沒看到，資訊應該更新。另有遊客說，建議覓尋新寶來取代夫妻樹。
高富源強調，是否要找新亮點來取代夫妻樹，這部分還需要和村民討論，村內亮點非常多，包括觀海亭、風飛沙、原生種天堂鳥及風化岩地形等，未來也會多宣傳，讓遊客來到村莊有不同的選擇。
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