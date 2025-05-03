聽新聞
0:00 / 0:00
小琉球觀光夯 白沙港、新園航運園區旅遊服務中心啟用
小琉球目前是南台灣最熱門景點之一，觀光客年年增加，為了紓緩東琉線人流，屏東縣政府新建白沙港琉球新船運及新園海洋航運園區旅遊服務中心，目前已全面啟用，希望提供更便捷的服務，讓旅客往返本島與小琉球更加舒適。
之前要到小琉球，只能從東琉線船運服務中心搭船，為了解決東港碼頭交通壅塞問題，縣府去年打造新園海洋航運園區，獨特的純白船型建築及外側的藍色大階梯，成為當地打卡的新地標，遊客也能從新園鹽埔搭船至小琉球。
園區內設有購票處、候船室及便利商店，並設有旅遊服務中心提供遊客諮詢，三樓設有海景沙灘餐酒館及觀景平台供遊客欣賞絕美風景，除了遊客外，還有家長會帶小朋友到此玩沙、放風，已成為新的旅遊景點。
小琉球白沙港新船運旅遊服務中心，則提供旅客旅遊諮詢服務，包括環島公車、旅館、免稅商品提領、海鮮餐廳及租賃機車等，並設有候船空間，提供免費上網及充電服務，並有琉行杯免費租借及行李寄放服務，邀請遊客一起做環保打造小琉球無碳島。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言