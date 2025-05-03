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小琉球觀光夯 白沙港、新園航運園區旅遊服務中心啟用

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
白沙港旅遊服務中心。圖／屏縣府交旅處提供
白沙港旅遊服務中心。圖／屏縣府交旅處提供

小琉球目前是南台灣最熱門景點之一，觀光客年年增加，為了紓緩東琉線人流，屏東縣政府新建白沙港琉球新船運及新園海洋航運園區旅遊服務中心，目前已全面啟用，希望提供更便捷的服務，讓旅客往返本島與小琉球更加舒適。

之前要到小琉球，只能從東琉線船運服務中心搭船，為了解決東港碼頭交通壅塞問題，縣府去年打造新園海洋航運園區，獨特的純白船型建築及外側的藍色大階梯，成為當地打卡的新地標，遊客也能從新園鹽埔搭船至小琉球。

園區內設有購票處、候船室及便利商店，並設有旅遊服務中心提供遊客諮詢，三樓設有海景沙灘餐酒館及觀景平台供遊客欣賞絕美風景，除了遊客外，還有家長會帶小朋友到此玩沙、放風，已成為新的旅遊景點。

小琉球白沙港新船運旅遊服務中心，則提供旅客旅遊諮詢服務，包括環島公車、旅館、免稅商品提領、海鮮餐廳及租賃機車等，並設有候船空間，提供免費上網及充電服務，並有琉行杯免費租借及行李寄放服務，邀請遊客一起做環保打造小琉球無碳島。

新園海洋航運園區旅遊服務中心。圖／屏縣府交旅處提供
新園海洋航運園區旅遊服務中心。圖／屏縣府交旅處提供

小琉球 屏東縣政府 景點

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