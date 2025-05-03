高雄40位模範母親今獲獎 給力媽媽：只要還有力量家就永遠不會垮

高雄今日舉辦母親節表揚活動，市長陳其邁頒贈獎座給每位模範母親「美力媽媽」，社會局今年收到94件推薦案，遴選出40位、7種類別母親，包括子女罹患罕病，長年堅持照顧的母親，或是獨撐家中經濟重擔的貧困母親，也有不少多年奉獻心力，將母愛轉為無私的愛、從事志工活動的母親，陳其邁感佩的說，「這些媽媽們撐起這個社會」。

今年獲選「給力媽媽」的孫雅玲，女兒多年前出生後被診斷眼睛對光無反應，手術後仍失明，又被診斷腎臟腫瘤，她面對家庭重重困難，常說「有一本書叫一公升的眼淚，但我的眼淚不只一公升」，最後透過信仰，和丈夫一路堅持陪伴女兒長大，現在還考取丙級按摩師證照進入職場，她說自己就是女兒的眼睛，會一直帶著女兒享受世界之美。

另名陳蔡綿女士因丈夫長期洗腎無法工作，獨自成為家庭的經濟支柱，每天靠著打零工養活4名孩子，但小兒子20年前在工作中突然昏迷，醒來後智力剩下7歲，盡管現在年事已高，她至今仍日復一日照顧兒子和丈夫，即便年事已高，告訴自己「只要還有力量，家就永遠不會垮」，無私奉獻母愛的精神同樣獲頒給力媽媽。

今年由高雄市後備指揮部推薦的羅李秀鶯，1958年共軍突襲金門時，時任陸軍砲兵的丈夫在砲火中彈殉國，而當時孩子才滿周歲，她獨自在在50年代的美濃承擔起家庭重擔，憑藉微薄撫卹金與農務工作艱辛度日，即便日子再苦，她仍以積極樂觀態度持家，展現了母愛的偉大。今日領獎時，陳其邁也對她豎起大拇指，台下掌聲不斷。

社會局舉辦母親節美力媽媽頒獎典禮，選出毅力、新力、自力、給力、魔力、活力、多力共7種類別的媽媽；陳其邁表示，7種美力媽媽們的生命故事如同太陽花一般，代表著信念、光輝的愛，每個故事都蘊含著對生生不息的生命力及戰勝困境、追尋美好生活的象徵。