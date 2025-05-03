迎城隍齊出力！金門熱心民眾號召好友捐贈Ｑ版媽祖T恤助陣

下周就是一年一度的農曆四月迎城隍慶典，金城四境廟宇目前正緊鑼密鼓籌備繞境活動，熱心民眾馬娟娟特別號召數位好友，設計一款Ｑ版媽祖圖騰T恤，捐贈給今年輪值境主北鎮廟，提供給所有工作人員穿著，展現對傳統信仰的支持與敬意。

農曆3月台灣瘋媽祖，4月金門迎城隍！迎城隍可以說是金門的大代誌，每年都會吸引數千人參與，連帶的也有不少人爭相贊助T恤、毛巾與帽子，熱心民眾馬娟娟號召好友黃清松、王燦良、楊懷仁、陳正杰等人共同捐贈500件T恤，提供給今年城隍繞境巡安輪值境主「北鎮廟」。

馬娟娟表示，每年迎城隍都是金城地區的重要大事，她與黃清松、王燦良、楊懷仁、陳正杰等好友討論後，決定共襄盛舉，以實際行動為繞境活動盡一分心力，他們集資製作T恤，馬特別請就讀北科大的女兒劉韋煊操刀設計圖案。

這款T恤以黑色為底，正面圖樣是Q版媽祖安坐船中，象徵其守護海域、庇佑眾生的精神意涵，設計旁邊還以白字寫上「莫忘初心」四字，提醒信眾與參與者，無論忙碌或繁瑣，要時時不忘最初的發心，以砥礪大家保持著對神明的虔誠之心。

馬娟娟指出，這已經是她第2度捐贈T恤，考量先前包括「打花草」、「城隍爺」等主題T恤都有人設計過，她在跟劉韋煊討論主題時，劉就建議，金門是海島，媽祖信仰在地扎根甚深，與城隍信仰同樣受到地方居民高度重視，選用媽祖作為視覺主題，不僅傳達護佑與信仰的象徵，也讓活動更具文化與情感連結。

北門里長、北鎮廟管委會委員許績才對此表達感謝，他表示，迎城隍活動需要大量志工與工作人員協助，能有企業與民眾熱心捐助物資，是活動能順利圓滿的關鍵。這批T恤將分發給所有參與繞境支援的成員，不僅提升辨識度，也凝聚團隊精神。