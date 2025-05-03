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高雄雙湖公園遊客少 將新闢12米路「避開第一殯儀館」

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
由覆鼎金公墓改建的雙湖公園，啟用7年因地理位置、交通動線不佳導致人煙罕至，工務局計畫開闢一條全長1140公尺、貫穿公園新路，成為往來仁武、三民區的新路線。記者宋原彰／攝影
由覆鼎金公墓改建的雙湖公園，啟用7年因地理位置、交通動線不佳導致人煙罕至，工務局計畫開闢一條全長1140公尺、貫穿公園新路，成為往來仁武、三民區的新路線。記者宋原彰／攝影

高雄打造「澄清湖大公園」，整合澄清湖和周遭圓山綠地、鳥松濕地、高雄高爾夫球場、雙湖公園等，成為滯洪功能的遊憩空間；然而由覆鼎金公墓改建而成的雙湖公園，啟用7年因地理位置、交通動線不佳導致人煙罕至，工務局計畫開闢一條全長1140公尺、貫穿公園新路，成為往來仁武、三民區的新路線，紓解當地交通也活化公園。

雙湖公園位在原高雄縣、市交界（三民、仁武區），前身為覆鼎金公墓，縣市合併後成為大高雄核心，市府2016年啟動45公頃墓區、逾7萬座墳分批遷葬，隔年完成後原本黃土土丘改為綠地公園，但園區主要出入口需經過第一殯儀館，加上民眾長年對該區仍有刻板印象，公園2018年啟用至今仍人煙罕至，甚至被地方形容是「都市秘境」。

市議員邱俊憲表示，未來第一殯儀館區位功能重新分配，雙湖公園入口屆時會更少人願意踏入，浪費復育良好的綠帶，因此「仁武端聯外道路」應盡速開通；市議員江瑞鴻說，仁武區仁雄路是前往市殯道路，尖峰時段常塞車，雙湖公園內若增闢一條與仁雄路平行通道，能紓解交通壓力，活化雙湖公園使用率。

工務局長楊欽富說明，因應仁武產業園區等人口劇增，多年來經數度會勘，今年已編列9千萬元預算，將在中區焚化爐旁，仁武區大豐街與鼎金一巷之間，打造一條貫穿雙湖公園，全長1140公尺、寬12公尺新路，雙向各一混合車道供汽、機車通行，也有2公尺寬人行道，能成為仁武前往市區替代路線，預定9月發包、最快明年5月通車。

森林城市協會理事長莊傑任表示，雙湖公園內主要道路未來若接上南北兩區、成為常態性一般穿越道路，園區遭一分為二，遊憩休閒功能將大幅度降低，甚至會衝擊當地生態、改變原棲地，市府應該是與生態團體合作，擴大自然林蔭面積，並在入口處增設停車場、園內公廁等，才能有效吸引人潮。

新工處表示，公園內道路拓寬為12米寬後，會在路基下方建置一條生態廊道，讓公園內的原棲息物種能藉此廊道來往，目前道路都在設計階段，約在7月前完成，公園北側路口目前也有部分建物正與地主洽商並啟動拆遷補償，拆除後可從大豐街直通公園北側入口，承諾會再兼顧交通和生態之下，持續滾動調整。

由覆鼎金公墓改建的雙湖公園，啟用7年因地理位置、交通動線不佳導致人煙罕至，工務局計畫開闢一條全長1140公尺、貫穿公園新路，成為往來仁武、三民區的新路線。記者宋原彰／攝影
由覆鼎金公墓改建的雙湖公園，啟用7年因地理位置、交通動線不佳導致人煙罕至，工務局計畫開闢一條全長1140公尺、貫穿公園新路，成為往來仁武、三民區的新路線。記者宋原彰／攝影
由覆鼎金公墓改建的雙湖公園，啟用7年因地理位置、交通動線不佳導致人煙罕至，工務局計畫開闢一條全長1140公尺、貫穿公園新路，成為往來仁武、三民區的新路線。記者宋原彰／攝影
由覆鼎金公墓改建的雙湖公園，啟用7年因地理位置、交通動線不佳導致人煙罕至，工務局計畫開闢一條全長1140公尺、貫穿公園新路，成為往來仁武、三民區的新路線。記者宋原彰／攝影

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