高雄道路除草挨批防護草率 碎石噴濺傷人

高雄道路除草作業亂象不斷，有人遭噴濺碎石砸傷，車身受損，近3年因除草導致車輛財損達23件，也有除草廠商隨意放置交通錐、工程車停內車道，每年遭檢舉數十案。議員質疑規範鬆散、市府怠忽監督，市府指廠商未依契約規定執行會裁罰，去年裁罰逾20件。

針對道路除草作業，工務局長楊欽富承諾3個月內制定更明確規範。公園處長林燦銘說，除草合約包括交維計畫、三角錐放置處、作業方式都有規定，廠商未確實執行，市府會如實裁處，3月初已召集廠商再教育；另研議把防護設施列入規範內，減少碎草噴濺。

公園處去年受理民眾通報31件除草影響交通、造成車損事件，民眾抱怨除草作業的交維措施很潦草，有的在路上隨意放置三角錐，前方未設告示牌，導致騎士措手不及，有的三角錐放斑馬線影響通行，且除草過程未做防護，仁武區水管路曾發生騎士遭碎石砸到流血，也有車輛玻璃裂開情形。

議員鄭孟洳質疑公園處雖訂有規範，但廠商「自己做自己的」。她說，台中訂定除草過程安全衛生工作守則，作業前需清除石塊、玻璃瓶等障礙物，此外考量刀具旋轉和草料噴射，操作區7至8公尺範圍內禁止旁人接近；勞動部也要求除草時要建立10公尺以上警戒區，但高雄的規範內容太粗略。

她也指出，日本除草作業採多人配置，1人除草，1人持防護網；高市公園處卻未確實督導廠商，1999專線三天兩頭有民眾舉報。