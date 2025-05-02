高市府人事異動 海洋局長由石慶豐出任

高雄市政府晚間發布最新人事，海洋局長黃登福轉任府本部參事，遺缺由民政局副局長石慶豐接任，另有數名高階文官調整。市長陳其邁說，這次調整在讓文官接受不同職務歷練，熟悉跨局處運作，讓市府團隊更具多元視野。

市府表示，原海洋局長黃登福轉任參事後，將協助市府跨局處協調工作，市長感謝他任內協助漁民及漁港建設工作，包括海洋產業推廣、遊艇碼頭建置、擴大舉辦海洋派對親水活動。

新任海洋局長石慶豐，畢業自中山大學公共事務管理研究所，曾任民政局副局長、鳳山區長、殯管處長、勞工局勞工組織科科長、高雄縣就業服務科科長、高雄縣勞工組織科長，基層實務經驗豐，處事圓融、執行力強。

市府表示，石擔任鳳山區長期間，辦理鳳山光之季串連在地文史及雙城文化，傳唱鳳山歷史風采，更透過社區營造讓各里積極參與公共事務；在民政局副局長任內協助規範各項防災標準，制定相關救災流程，讓市府施政更順暢。

另原民政局主任秘書吳永揮，將升任府本部參議；楠梓區區長吳淑惠陞任民政局副局長；原民政局專門委員楊進祿陞任民政局主任秘書；原鹽埕區長劉文粹陞任楠梓區區長。相關人事調任自5月3日起生效。