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高市府發布最新人事 石慶豐任海洋局長

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
高雄市政府2日發布最新人事，由民政局副局長石慶豐接任海洋局長。照片／高市府提供
高雄市政府2日發布最新人事，由民政局副局長石慶豐接任海洋局長。照片／高市府提供

高雄市政府2日發布最新人事，海洋局長黃登福將轉任府本部參事，由民政局副局長石慶豐接任海洋局長，同時發布數名高階文官進行調整。陳其邁並表示，本次調整旨在讓文官接受不同職務歷練，熟悉跨局處運作，讓市府團隊推動市政更具多元視野。

原海洋局長黃登福轉任參事後，將持續協助市府跨局處協調工作，市長陳其邁感謝他任內積極付出，諸如協助漁民及漁港建設工作、海洋產業推廣、遊艇碼頭建置、擴大舉辦海洋派對親水活動等，廣受好評。

新任海洋局長石慶豐學歷為中山大學公共事務管理研究所碩士，曾任民政局副局長、鳳山區長、殯管處長、勞工局勞工組織科科長、高雄縣就業服務科科長、高雄縣勞工組織科長，基層實務經驗豐富；處事圓融、執行力強，擔任鳳山區長期間辦理鳳山光之季串連在地文史及雙城文化，傳唱鳳山歷史風采，更透過社區營造讓各里積極參與公共事務；民政局副局長任內協助規範各項防災標準，制定相關救災流程，強化各區公所防災演練量能，亦積極協調基層心聲，讓市府施政更順暢。

此外，原民政局主任秘書吳永揮陞任府本部參議；原楠梓區區長吳淑惠陞任民政局副局長；原民政局專門委員楊進祿陞任民政局主任秘書；原鹽埕區長劉文粹陞任楠梓區區長。以上人事調任自5月3日起生效。

陳其邁 雙城

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