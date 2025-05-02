金門購物嘉年華落幕 縣府未來擬推「抽房子」刺激消費

2025金門購物嘉年華今天下午舉行壓軸抽獎直播，為這場歷時超過一個月的促銷活動畫下句點，活動自3月29日啟動，吸引超過180家在地特約商家參與，民眾登錄摸彩券逾8萬4千筆，總登錄消費金額突破新台幣2千萬元，帶動金門各商圈買氣；有人建議下次獎項可考慮抽房子，更有誘因，金門縣副縣長李文良表示，如果未來消費金額有累計突破一定額度，可考慮做此規劃。

這場壓軸直播抽獎於今天下午14點在縣府多媒體室舉行，由金門縣副縣長李文良主持，並邀請產業發展處長李銘培、政風處處長王育俞等人出席，共同透過「金門青年三創服務平台」粉絲專頁進行公開抽獎，吸引眾多民眾線上觀看與互動。

據了解，今年活動獎項豐富，除了Gogoro電動機車與iPhone 16兩項壓軸大獎，還有金門酒廠提供的「好事連連」5L高粱酒、POP MART系列公仔、金門大橋紀念酒與電話亭紀念酒等超過200項禮品，為整場活動增添高潮，也提升在地品牌曝光度。

李文良在致詞指出，購物嘉年華透過結合青創品牌、文創業者與傳統商家，共同打造金門專屬的行銷平台，不僅有效提升地方買氣，也協助商家拓展市場。他強調，縣府未來將持續優化活動內容，鼓勵更多青年創業者投入，進一步強化金門特色產品的市場能見度。

針對有民眾建議未來獎項可以「抽房子」，李文良回應，若未來活動消費金額達到更高門檻，縣府不排除朝此方向規劃，期盼進一步激發參與熱潮，創造更大經濟效益。