屏東近三百隻鴨群驚嚇踩踏傷亡慘重 竟是連兩晚受高空燈光秀影響

屏東縣佳冬鄉有養鴨場近日連續2晚受到附近高空燈光秀影響，鴨群受驚嚇後推擠、踩踏，導致近300隻鴨子傷亡，經溝通後目前廠商決定停止燈光秀，不過鴨農希望建立防範機制，在事前可以先通報，能夠準備因應措施。

佳冬鄉余姓鴨農的養鴨場在新埤橋佳冬端堤防附近，4月30日晚上8時許，場內鴨子突然不明原因集體暴動，他原本以為是有野狗闖入鴨場，衝出來查看後才發現往新埤鄉餉潭村方向，有高空探照燈光束照向天空，造成鴨群驚嚇踩踏。

事後他清查發現至少80隻鴨窒息死亡，還有200多隻鴨重傷。追查後發現燈光來源是新埤鄉一家舞台燈光廠商在試燈，經溝通後才停止測試。鴨農也向派出所備案，由員警協助告知權益並蒐證。

沒想到5月1日高空燈光秀再起，鴨群再度驚嚇亂竄，追查後發現是鄰近的春日鄉鄉運晚會試燈，雖然鴨群驚嚇程度較小，仍緊急向春日鄉公所反映，公所也善意回應，決定取消高空燈光秀表演。