3X3職業籃球賽 民代爭取移師澎湖舉行

全力推廣籃球運動的澎湖縣議會副議長藍凱元，積極爭取3對3職業籃球巡迴賽到澎湖進行賽事，希望提升澎湖為運動島縣，並進一步和觀光結合，創造澎湖未來亮眼的運動觀光產業。

台灣首支3X3職業籃球隊1日在台北舉辦冠名贊助「台北永豐旺寶」記者會，成為台北永豐旺寶3X3職業籃球隊，目前分別在高雄、宜蘭等縣市進行，爭取積分，未來將代表台灣參加亞洲循環賽。

昨天這場記者會，包括台北市長蔣萬安、台北市議會議長戴錫欽、旺寶集團董事長吳同喬、台啤雲豹職籃隊執行長張建偉、籃球博士鄭志龍等人與會。

澎湖副議長藍凱元今天透過新聞稿表示，澎湖在台灣各項現役運動選手與縣內各級學校運動選手人才濟濟，他特別在這場記者會中，向蔣萬安等人爭取台北永豐旺寶3X3職業籃球賽巡迴賽部分賽事移師澎湖舉行。

藍凱元表示，賽事若能移師澎湖舉行，屆時澎湖也會配合舉辦各級籃球訓練營等，相信會大幅提升運動風氣，同時籍由運動與觀光結合，創造澎湖未來亮眼的運動觀光產業。