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屏縣廚餘機補助月餘已近2500件申請 縣府喊話明年續辦
屏東縣政府3月公布家用廚餘機補助辦法後，獲得縣民熱烈回響，縣府加碼延長申請日期至4月30日，截止後統計總申請件數近2500件，總補助經費約1200萬元。縣府表示，明年會持續辦理補助，今年來不及的民眾明年可再申請。
縣府家用廚餘機補助辦法自3月10日開放申請，短短1周就將補助預算300萬元用罄，縣府緊急加碼增加預算，並將補助收件日期延至4月30日。截止後統計申請件數2475件，不過尚有採郵戳送達的待收件，總補助經費約1200萬元，預估每年可回收廚餘約2000公噸。
縣府環保局表示，申請案件已加速審核中，民眾申請日起約2個月左右就可收到補助款項，請民眾耐心等候。縣府也提醒民眾，縣府絕不會主動以任何名義要求申請人提供帳號或進行轉帳操作。民眾若接獲可疑訊息或不明來電，可撥打屏東縣政府環境保護局諮詢專線、內政部警政署165反詐騙專線、110報警查證。
另縣府審核過程中疑有不肖民眾詐領補助，有申請人檢附的照片與其他申請人相似度極高或完全相同，也有發票號碼重複、作廢等情形，疑涉詐領補助款。日前環保局政風室已將5件疑涉不法案件移送屏東地檢署偵辦，如確認違法，除了需負刑事責任外，縣府亦將追回補助款。
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