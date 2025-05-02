金湖新市公園3D跳房子彩繪 吸引民眾打卡拍照成新熱點
金湖鎮新市公園近日出現一處吸睛新景點──3D漂浮跳房子彩繪地景，作品運用了立體視覺技術，將童年經典遊戲跳房子的場景轉化為3D地景，童趣遊戲結合立體視覺技術，打造出具有互動性與藝術感的公共空間，不僅吸引親子前往，也成為年輕族群與遊客拍照打卡的新熱點。
這項地景彩繪由金湖鎮公所推動，作品透過色彩鮮明與透視手法，將傳統跳房子的場景轉化為立體畫面，遊客站上圖案後從特定角度拍攝，就會出現「漂浮」效果，產生彷彿躍入畫中世界的視覺錯覺。
金湖鎮長陳文顧表示，此次彩繪地景不只是美化市容的藝術裝置，更是一項融合童趣、創意與互動的文化計畫。他也強調，希望透過這樣的作品，提升公園空間的趣味與活力，讓居民和遊客在日常中就能接觸藝術、感受快樂。
據了解，彩繪作品一公開，便吸引不少民眾前往拍照打卡，現場不時可見孩童開心跳躍、家長拿起手機捕捉歡樂時光，一位帶著孩子前來的陳姓家長受訪時表示，這個彩繪真的很有創意，小朋友一看到就馬上衝上去玩，我們一家人也拍了很多照片，感覺比以往的公園設施更有趣、更好玩。
這是繼「太湖漂浮斑馬線」之後，金湖鎮再次以地景藝術為主軸，結合公共空間與觀光元素的創新嘗試。金湖鎮公所表示，未來將持續推動地景彩繪與裝置藝術計畫，不僅讓居民日常生活更有文化氣息，也吸引更多觀光人潮進入城鎮，活絡地方經濟。
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