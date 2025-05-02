高雄路邊除草亂象多 噴飛碎石砸人、交通錐亂放釀車禍

高雄市道路除草作業亂象不斷，先前曾有民眾遭除草噴濺的碎石頭砸傷身體，車身遭碎草劃傷，也有用路人目擊除草廠商的交通錐隨意放置，未工作的工程車停在內車道，工務局公園處雖訂有契約，但廠商根本未遵守，每年均有數十件民眾檢舉案；議員質疑，現行除草規劃太過粗糙，未訂定安全措施，市府怠忽監督廠商。

高雄市2022年至今，全市除草作業導致車輛財損共23件、未設立安全措施1件、影響交通順暢3件；高市公園處去年受理民眾通報除草影響交通、車損等達31件。民眾抱怨許多道路除草作業的交通措施很潦草，僅在路上隨意放置三角錐，前方未有告示牌，機車騎士發現時常措手不及，也有將三角錐放在斑馬線上，影響通行。

此外，除草過程未有防護措施，任意噴濺的碎草同樣造成市民困擾；仁武區水管路去年發生除草過程有草屑、碎石噴飛，騎士遭碎石頭砸到身體流血，車輛玻璃裂開，公園處事後緊急解釋可提出求償理賠。

目前高雄市道路、公園除草作業為委外廠商施工，契約中無規範設置防護設施，1999市民專線內常有民眾檢舉除草亂象，包括未提前警示牌和確實維持交通、除草導致車身板金損傷、未作業的公務車占用內側車道釀交通阻塞等；高市議員鄭孟洳質疑，公園處雖訂有契約規範，「廠商根本沒在理，自己做自己的」。

鄭孟洳說，高雄除草契約規範內容過於粗略，台中已訂定除草過程安全衛生工作守則，要求作業前需清除明顯障礙物如石塊、玻璃瓶、廢鐵鋁瓶等，且考量刀具旋轉和草料噴射，操作人員周圍7至8米範圍內，禁止旁人接近；勞動部也曾警告除草時要建立10公尺以上之警戒區域，避免以刀片碎片或異物揚起，傷害生命財產。

此外，日本除草作業已要求多人配置，一人除草，一人需持防護網阻絕草料；鄭孟洳批公園處未確實督導廠商，19991專線幾乎三天兩頭都有民眾舉報，要求儘速制定嚴謹的除草安全作業規範和完整SOP，對於高風險路段，應設置「高強度警示區域」納入施工通報機制。

公園處長林燦銘表示，全市負責植栽除草的廠商約60家，廠商的除草合約中均有規定細部內容，包括交維計畫、三角錐放置處、作業方式，廠商若未確實執行，市府獲知後會如實裁處，去年已裁罰超過20件，3月初也已召集廠商再次教育；工務局長楊欽富承諾3個月內會制定更明確的除草施工規範，確實告知廠商。