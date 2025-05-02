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蘭嶼鄉民搭船補助 簡化請款新制試辦

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
蘭嶼鄉民即起搭船補助適用新機制。記者尤聰光／攝影
蘭嶼鄉民即起搭船補助適用新機制。記者尤聰光／攝影

台東蘭嶼鄉民搭船或客輪，業者會先扣補助款450元，但上月業者表示補助作業調整，需先支付全額票價1200元後，再申請補助退差額，居民批事後申請補助很不方便，公所為此邀航港局、縣府及業者協調後簡化申辦流程，本月起試辦。

公所指出，5項協調共識包括由船公司協助現場補助作業，民眾不需另行申請；購票時需提供身分證號與簽名或蓋章作為依據；無法簽名者得以手印代替，確保法律效力與請款無礙；船公司免附票根等繁瑣資料，向公所請款流程同步簡化；公所將發文各村加強宣導「提前訂位」等原則，避免船位浪費。

蘭嶼鄉民以往搭船，客輪業會先扣補助款再向公所請款，但常有鄉民因故臨時退票，造成作業困擾，為此業者近期調整作業流程，改為先付票款再申辦補助，不過有民眾認為事後申辦很不便民，要求延續原有模式。陳姓鄉民說，萬一票根丟了，公所或業者不承認，那不是要自認倒楣？有鄉民指有措施對長者較方便，維持現狀最好。

鄉長吳清美說，公所已邀相關單位討論，爭取對鄉民最有利的作業方式，達成的共識將試辦1、2個月再檢討，確保居民權益不受影響。

蘭嶼 補助款 身分證

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