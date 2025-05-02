高雄星光水岸公園擴建 議員憂鋪面不安全、維護管理配套不足

高雄星光水岸公園將改造為8千坪大型親水公園，設大型滑水道、戲水池和水上鞦韆，預訂明年暑假開放；議員指出，園區採用粗顆粒鋪面，孩童跌倒易挫傷，且救生、管理人力及水質檢驗等措施尚未明確規畫，有安全隱憂。公園處指會建置泳池救生機制，開辦意外險，滾動改善。

高雄布魯樂谷親水主題樂園結束營業後，10多年來缺乏大規模水上樂園。位在亞灣區的星光水岸公園戲水池吸引不少人潮，但空間不大且開放時間短，市府推動再造，規畫將戲水空間擴大為8千餘坪，親水面積增加10倍，並闢建涼亭、改善盥洗空間、引進市集，總經費1.69億元，已在2月動工。

議員郭建盟質疑，大型滑水道易造成孩童排隊擁擠、追撞受傷，現場需有管理員管控。此外，舊星光公園採磨石子鋪面，過去曾發生數名孩童雙腿被磨石子地面挫傷情形，未來滑水道更長、速度更快，風險更大，建議仿效外國採用防水軟質鋪面，建立意外防護SOP，預先設想所有救援狀況，水質衛生管理也不能輕忽，定期檢驗的數據都應公告。

公園處長林燦銘表示，會參考議員建議，評估使用軟鋪面；全區未來委外管理，會要求水池定期投藥、每周換水，數據上網公告。目前戲水區地坪研議覆蓋一層耐候塗料，防滑且防挫傷，維護管理機制在確認需求及經費後，再招標委辦。