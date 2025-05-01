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中國五一長假人潮湧入 金門單日入境陸客逾2千人

中央社／ 金門1日電

中國五一長假已經開始，今天經小三通入境金門陸客達2465人；觀光處長許績鑫說，將持續串聯在地特色產業、強化多元化旅遊體驗，並布局兩岸、國際等客源。

中國今天開始放五一長假，根據金門縣政府提供資料，今天經小三通入境金門陸客達2465人，創下COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後新高。

中國福建公安廳出入境管理局在去年9月27日宣布恢復受理福建居民到金門自由行及團體旅遊申請，金門縣觀光處今天透過新聞稿表示，截至2024年底，持旅遊簽來金人次累計達4萬2397人次，2025年截至4月底止達5萬9203人次，自開放陸客以來已突破10萬人次大關。

觀光處指出，其中自由行佔整體陸客來金人數約95.6%，顯示COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後時代陸客來金旅遊型態，由團體旅遊轉向以自由行為主。

觀光處長許績鑫表示，金門縣府將持續透過串聯在地特色產業、強化多元化旅遊體驗，並多方布局兩岸、國際等客源，期為金門觀光轉型與永續成長，注入多元且持續發展的新動能。

小三通 金門 陸客

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