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高雄診所建置登革熱TOCC問卷系統 主動掃碼填寫可抽獎

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
即日起至10月31日止，只要完整填寫TOCC相關資料即符合抽獎資格，每月第4周的星期三抽出10名得獎者，每人可獲500元禮券。圖／高市衛生局提供
即日起至10月31日止，只要完整填寫TOCC相關資料即符合抽獎資格，每月第4周的星期三抽出10名得獎者，每人可獲500元禮券。圖／高市衛生局提供

高雄市今年登革熱病例累積6例，為加強登革熱防治，衛生局與高雄兩大醫師公會合作推出TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）電子化作業，今天更宣布推出優化問卷版，民眾候診時可透過手機掃QR CODE填寫，資料可即時匯入醫師看診的HIS醫療資訊系統，增加通報警覺度。

高市衛生局指出，今年截至4月30日，全國登革熱疫情境外移入個案共51例、高雄市累積6例。高市衛生局今天下午召開記者會，宣布轄內618間診所「登革熱TOCC問卷系統」正式啟動。

局長黃志中表示，去年衛生局整合診所看診系統將TOCC電子化，首創「防疫5問：醫病雙向TOCC」，現在更進一步優化升級建置「登革熱TOCC問卷系統」，就診前透過手機掃碼填報，醫師可立即在系統病歷欄掌握相關訊息，有效輔助醫師診療作業。

衛生局說明，民眾候診時只要拿出手機掃碼，即可快速勾選近兩周「有無登革熱疑似症狀？出國？被蚊叮？住家社區及工作場所噴藥？家人同事發燒不舒服？」等問題，以達早期通報診斷治療，縮短社區隱藏期。

此外，為鼓勵民眾在診所主動填報問卷系統，即日起至10月31日止，完整填寫TOCC相關資料即符合抽獎資格，每月第4周的星期三進行電腦自動選號作業，抽出10名得獎者，每人可獲500元禮券，得獎名單會公布在衛生局官網，並以電話或信件通知得獎者。

為防治登革熱，高雄市政府衛生局建置「登革熱TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）問卷系統」，填寫者可參加抽獎。圖／高市衛生局提供
為防治登革熱，高雄市政府衛生局建置「登革熱TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）問卷系統」，填寫者可參加抽獎。圖／高市衛生局提供
高市衛生局今天召開記者會，提醒市民，高雄診所建置登革熱TOCC問卷系統，主動掃碼填寫可參加抽獎。圖／高市衛生局提供
高市衛生局今天召開記者會，提醒市民，高雄診所建置登革熱TOCC問卷系統，主動掃碼填寫可參加抽獎。圖／高市衛生局提供

登革熱 衛生局 醫師

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