高雄五星酒店龍鬚菜驚見「蟲卵」群聚 業者致歉
高雄五星級飯店承億酒店遭眼尖房客抓包，發現飯店早餐龍鬚菜面竟出現疑似蟲卵的物體存在，當下受到不小驚嚇，並質疑食物品管不佳。飯店為疏失致歉，承諾會展開稽核作業及加強環境改善。
有房客在臉書社團「好想住飯店好康.踩雷不藏私」發文說，昨日早餐取用飯店準備的胡麻龍鬚菜，竟在菜葉上發現一坨黃色疑似小蟲卵的不明物體，因家中嬰兒及兒童同行，擔憂身體健康。
消費者也抱怨，不管食材是否有機栽種，蟲卵都不應該出現在餐點中，業者應採取更專業的洗滌方式，避免蟲卵殘留在食材上。
高市衛生局接獲通報後派員稽查。承億酒店表示，事發當下已向客人表達歉意及保持後續關心，謝謝客人給予機會，並接受道歉，昨天已達成和解，再次感謝對方，藉此機會會更加強督導環境，並更嚴格的檢視餐飲作業流程。
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