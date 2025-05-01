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高雄青春設計節開跑 駁二展出千件學生作品

中央社／ 高雄1日電

台灣設計科系年度盛事「青春設計節」今天起至4日在駁二藝術特區登場，今年有55校103系參與，吸引逾1200件作品投件創意設計競賽。今年結合就業推出「高雄青年人才就業媒合會」。

高雄市文化局今天舉辦開幕典禮，實踐大學高雄校區時尚設計系也帶來走秀展出設計作品、南臺科技大學流行音樂產業系的「米樂團」現場演唱炒熱氣氛。

文化局副局長簡嘉論致詞表示，青春設計節是他13年前初任公職在駁二第一個承辦的大型業務，至今每年辦理都還是感到興奮。希望參展同學們把握現在的青春時光，駁二青春設計節致力成為年輕、保有彈性的舞台，陪伴青年發揮創意。

青春設計節今年邁入第16屆，即日起至4日在駁二登場，相關設計作品於駁二大勇區C3、P2、P3，及蓬萊區B3、B4、B6共6棟倉庫展出。

青春設計節今年首次與高雄市青年局合作，2日下午將舉辦「新媒體Ｘ設計」高雄青年人才就業媒合會。青年局長林楷軒表示，希望讓同學們畢業即就業，此次集結20家知名企業、超過100個職缺，包含設計、新媒體、行銷企劃等熱門工作機會，求職者可以帶著履歷與多間企業現場面試，提升求職效率。

義守大學校長古源光表示，現在正處於智慧科技時代，青年的年輕創意加上AI科技，就是最大的優勢，一定要好好把握青春設計節這個很棒的舞台，向外界展現自己的設計成果。

B6倉庫也設置了「獨立展區」，突破畢展框架，以小單位模式展出來自不同校系、年級的優秀作品。另規劃國際主題展區「10X10｜超越10觀點的百種視野」，展覽透過10位國內外線上設計師、4類設計領域，精選國內外近年最具影響力的得獎作品。

此外，「青春講堂」邀請到插畫家低級失誤與音樂廠牌精神唱片談如何打造獨特的個人品牌；以及媒體藝術家林欣傑及叁式總監曾煒傑，共同對談如何迎接「數位覺醒」的時代。

設計師 青年 青春

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