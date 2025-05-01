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金門表揚模範勞工 陳玉珍：應推勞動節為國定假日

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府今天舉辦勞動節模範勞工暨優良工會表揚活動，貴賓與得獎人員合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦勞動節模範勞工暨優良工會表揚活動，貴賓與得獎人員合影。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府今天舉辦勞動節模範勞工暨優良工會表揚活動，表揚42名來自各行各業的模範勞工與2個優良工會，副縣長李文良與立委陳玉珍都出席頒獎，向基層勞工表達敬意。陳玉珍在致詞時也表示，已在立法院推動將五一勞動節訂為國定假日，強調「是對全體勞工最真誠的感謝」。

這項活動於金湖飯店舉行，獲獎者包括從事觀光、營建、縫紉、水電、餐飲、五金、美容等多元產業的基層勞工，由各職業及產業工會推薦產生。李文良致詞表示，金門能成為幸福城市，仰賴許多勞工默默耕耘，許多人在職場堅守崗位20、30年，「相信都有日本職人精神」，展現出對專業的執著與敬業態度。他也強調，縣府未來將持續努力改善勞動環境，讓勞工朋友工作更安心。

陳玉珍則指出，五一勞動節原本並非我國法定國定假日，她近期已在立法院提案推動，法案目前已完成委員會審查程序，若順利三讀通過，最快明年五一將納入國定假日範圍，這是我們向所有努力工作的勞工朋友致上的誠摯敬意，也是政策上真正落實對勞工的重視。

本次獲勞動部全國表揚的模範勞工李錫福，出生於金門古寧頭北山村，長年投入傳統木作與雕刻技藝，從業已48年，對日漸式微的傳統產業不遺餘力投入推廣與傳承，不僅是金門縣木工業職業工會理事、文化資產保存協會理事，也是觀光處特約解說員，2022年更獲文化部文化資產局認證為「漢式大木作匠師」，名列文化部傳統匠師名錄，是金門少數獲此殊榮的工藝人才。

縣府社會處表示，李錫福不僅技藝精湛，也積極推動文化傳承，是地區勞工學習的典範；今年度由他代表金門，赴台接受勞動部全國模範勞工表揚。

今年度獲選為優良工會的單位，包括金門縣各業工人聯合會與金門縣陶瓷廠產業工會，獲肯定在服務會員、保障勞權與促進勞資和諧方面表現優異。

金門縣總工會理事長盧志忠在活動中指出，勞工是金門進步的根本動力，期望透過表揚活動鼓勵更多勞工見賢思齊，讓職場文化更加正向。金門縣政府強調，將持續與總工會合作，打造更完善的勞動保障體系，讓勞工工作有尊嚴、生活有希望。

金門縣政府今天舉辦勞動節模範勞工暨優良工會表揚活動，副縣長李文良（左四）頒獎表揚獲全國表揚的模範勞工李錫福（右五）。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦勞動節模範勞工暨優良工會表揚活動，副縣長李文良（左四）頒獎表揚獲全國表揚的模範勞工李錫福（右五）。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦勞動節模範勞工暨優良工會表揚活動，得獎人員合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦勞動節模範勞工暨優良工會表揚活動，得獎人員合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦勞動節模範勞工暨優良工會表揚活動，副縣長李文良（左四）頒獎表揚金門日報社的模範勞工陳麗娜（左五）並與其家人與同事合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦勞動節模範勞工暨優良工會表揚活動，副縣長李文良（左四）頒獎表揚金門日報社的模範勞工陳麗娜（左五）並與其家人與同事合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦勞動節模範勞工暨優良工會表揚活動，副縣長李文良（左五）頒獎表揚得獎者。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦勞動節模範勞工暨優良工會表揚活動，副縣長李文良（左五）頒獎表揚得獎者。記者蔡家蓁／攝影

文化資產 金門 陳玉珍

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