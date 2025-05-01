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高雄創價美術館「浮世繪典藏展」星光場 邀請民眾免費參觀
高雄創價美術館「從江戶到近代—東京富士美術館浮世繪典藏展」從3月29日開展以來，人潮絡繹不絕，館方統計，截至4月底已突破五萬觀展人次，並推廣至南台灣超過100間中小學，由於展覽期間將到5月25日止，為服務各種觀展需求，5/16起的週五與週六，將推出浮世繪展「星光場」，閉館時間延長至晚上九點，免費參觀。
「從江戶到近代—東京富士美術館浮世繪典藏展」吸引全台民眾以及名人前往觀展，包括總統府資政謝長廷，前臺南市美術館館長林秋芳，藝人胡瓜、丁柔安，澎湖縣長陳光復，前文化部長李永得等人，皆於近期蒞臨。還有來自全台的民眾熱情地在社群媒體分享觀展心得，甚至有人三刷、四刷來創價美術館。
除了進入校園推廣行動美術館，從幼兒園、國小、國中、高中、大學及研究生，學子們一批一批踏入創價美術館。各校結合校外參觀、課程教學、互動創作，處處可見學子認真學習的神情與歡快討論的笑聲。到了假日則充滿闔家蒞臨、各個年齡層的觀眾，大家呼朋引伴，在館內愉快地拍照、看展，實現了創價美術館「將優質展品帶給民眾」、「讓藝術向下扎根」的設立初衷。這項展期將展出到5月25日止。
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