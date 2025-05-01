高雄創價美術館「浮世繪典藏展」星光場 邀請民眾免費參觀

高雄創價美術館「從江戶到近代—東京富士美術館浮世繪典藏展」從3月29日開展以來，人潮絡繹不絕，館方統計，截至4月底已突破五萬觀展人次，並推廣至南台灣超過100間中小學，由於展覽期間將到5月25日止，為服務各種觀展需求，5/16起的週五與週六，將推出浮世繪展「星光場」，閉館時間延長至晚上九點，免費參觀。

「從江戶到近代—東京富士美術館浮世繪典藏展」吸引全台民眾以及名人前往觀展，包括總統府資政謝長廷，前臺南市美術館館長林秋芳，藝人胡瓜、丁柔安，澎湖縣長陳光復，前文化部長李永得等人，皆於近期蒞臨。還有來自全台的民眾熱情地在社群媒體分享觀展心得，甚至有人三刷、四刷來創價美術館。