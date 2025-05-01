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嘉義男住恆春旅店抽中休旅車 接到電話直呼「我不信」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府推出「恆春旅遊購GO節」，4至8月將送出5輛休旅車。本報資料照
屏東縣政府推出「恆春旅遊購GO節」，4至8月將送出5輛休旅車。本報資料照

屏東縣政府推出「恆春旅遊購GO節」，4至8月將送出5輛休旅車，今天舉行首場抽獎，來自嘉義市的劉先生幸運抽中休旅車，當他接到屏東縣長周春米通知中獎電話時直呼「我不信！」並開心承諾「一定會再到恆春玩」。

縣府與屏南旅宿業者推出「恆春旅遊購GO節」活動，4至8月民眾入住恆春半島枋山、獅子、車城、恆春、滿州、牡丹等6鄉鎮合作店家，就能參加抽獎，每月會抽出最大獎一部休旅車，目前有323家在地旅館、民宿業者加入。

今日舉行首場抽獎，在律師見證下全程網路直播。最大獎Honda HRV汽車由嘉義市的劉先生抽得，他4月12日入住恆春鎮南灣的「厝旅店」，發票金額2250元，接到周春米通知電話時驚訝直呼「我不信！」，並表示會再到恆春玩。

縣府交旅處統計，4月在「恆春旅遊購GO節」官網登錄的發票或活動，收據共2012筆，4月創造產值達5500萬，且恆春150周年整體活動累計至今已超過創造1.2億元產值，活動熱度持續攀升，成功帶動恆春半島旅遊風潮。

「恆春旅遊購GO節」8月31日前只要向合作店家訂房並入住，取得發票或活動專屬收據，至活動官網登入憑證，就有機會獲得大獎，每月都會抽出汽車、洗脫烘衣機、洗碗機、75吋電視、電子衣櫥、按摩椅、黃金、掃地機器人、手機等獎項，活動詳情可上「恆春旅遊購GO節」官方網站查詢。

屏東縣政府推出「恆春旅遊購GO節」，4至8月將送出5輛休旅車，今天舉行首場抽獎。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府推出「恆春旅遊購GO節」，4至8月將送出5輛休旅車，今天舉行首場抽獎。記者潘奕言／攝影

休旅車 恆春

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