高雄單親媽日夜兼差 人安基金會輔導創業賣雞蛋糕自立

高雄李姓女子離婚後為維持生計日夜兼差工作，是一名堅毅單親媽媽。李女近來參加人安基金會「暖心雞蛋糕」計畫，並順利在平安站前試營運，盼能養活孩子、脫貧自立。

高雄李姓女子因與前夫個性不合，也深刻意識到對方言行舉止會影響到孩子成長，為此做出艱難且勇敢的決定，帶著孩子淨身出戶，離開熟悉的生活重新出發。

李女為了維持生計拚盡全力，白天在工廠辛勤工作，晚上兼差打零工賺取收入；即便工作忙碌仍堅持扮演好母親角色，接送孩子上下課、幫孩子洗澡、陪伴寫作業直到入睡。

人安基金會長年服務單親媽媽及清寒學子，今年推出「暖心雞蛋糕」創新謀生計畫，免費提供烤雞蛋糕設備，另聘專業講師給予完整培訓；包括食材選擇、製作技術到創業與經營實務，讓單親媽媽們能自力更生，同時找回自信與未來的希望。

李女近來參加人安基金會「暖心雞蛋糕」創新謀生計畫，並順利在平安站前試營運，期待透過溫暖滋味養活孩子、溫飽生活。基金會也邀請社會大眾一同支持這項計畫，前往平安站給努力生活的單親媽媽們一點溫暖、一股力量，助其脫貧自立。

人安基金會鳳山平安站指出，基金會長年提供防飢、防寒避暑、防病、工作轉介等9大服務，包括輔導清寒單親媽媽創業，用「給魚給竿，拉人一把」理念，提供免費生財器具，解決經濟和生活問題。民眾也可以幫助「單親媽媽」重新站起來，每月新台幣918元，支持平安站服務經費，愛心專線：（07）710-4937。