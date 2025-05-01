快訊

白眼狼行徑曝光…撕破臉提告詹姆士 資深經紀人：對虛偽不具誠信表痛心

獨／便當店母女遭騙1200萬…警諷「還活著喔」鬧2命 懲處出爐

閃兵案外案！找偵查隊長、四海幫堂主偷查個資 王大陸和女友皆被起訴

高雄單親媽日夜兼差 人安基金會輔導創業賣雞蛋糕自立

中央社／ 高雄1日電

高雄李姓女子離婚後為維持生計日夜兼差工作，是一名堅毅單親媽媽。李女近來參加人安基金會「暖心雞蛋糕」計畫，並順利在平安站前試營運，盼能養活孩子、脫貧自立。

高雄李姓女子因與前夫個性不合，也深刻意識到對方言行舉止會影響到孩子成長，為此做出艱難且勇敢的決定，帶著孩子淨身出戶，離開熟悉的生活重新出發。

李女為了維持生計拚盡全力，白天在工廠辛勤工作，晚上兼差打零工賺取收入；即便工作忙碌仍堅持扮演好母親角色，接送孩子上下課、幫孩子洗澡、陪伴寫作業直到入睡。

人安基金會長年服務單親媽媽及清寒學子，今年推出「暖心雞蛋糕」創新謀生計畫，免費提供烤雞蛋糕設備，另聘專業講師給予完整培訓；包括食材選擇、製作技術到創業與經營實務，讓單親媽媽們能自力更生，同時找回自信與未來的希望。

李女近來參加人安基金會「暖心雞蛋糕」創新謀生計畫，並順利在平安站前試營運，期待透過溫暖滋味養活孩子、溫飽生活。基金會也邀請社會大眾一同支持這項計畫，前往平安站給努力生活的單親媽媽們一點溫暖、一股力量，助其脫貧自立。

人安基金會鳳山平安站指出，基金會長年提供防飢、防寒避暑、防病、工作轉介等9大服務，包括輔導清寒單親媽媽創業，用「給魚給竿，拉人一把」理念，提供免費生財器具，解決經濟和生活問題。民眾也可以幫助「單親媽媽」重新站起來，每月新台幣918元，支持平安站服務經費，愛心專線：（07）710-4937。

雞蛋

延伸閱讀

單親媽掉愛情陷阱向女兒借上百萬 北市警逮人挽回母女情

單親媽憂孩子上大學沒電腦 北市社會局有補助擺脫數位貧窮

勞動部助攻婦女再就業 單親媽終找到工作還領3萬獎勵金

不二糕餅攜手魚刺人雞蛋糕 推出跨世代創意台灣味糕點

相關新聞

嘉義男住恆春旅店抽中休旅車 接到電話直呼「我不信」

屏東縣政府推出「恆春旅遊購GO節」，4至8月將送出5輛休旅車，今天舉行首場抽獎，來自嘉義市的劉先生幸運抽中休旅車，當他接...

五星飯店胡麻龍鬚菜有蟲卵、座位下蟑螂亂竄 高市衛生局稽查中

網友在臉書發文表示，在高雄的5星級飯店早餐吃菜時，發現在葉上出現蟲卵，座位底下還發現蟑螂亂竄，當下向飯店反映，飯店僅表示...

金門表揚模範勞工 陳玉珍：應推勞動節為國定假日

金門縣政府今天舉辦勞動節模範勞工暨優良工會表揚活動，表揚42名來自各行各業的模範勞工與2個優良工會，副縣長李文良與立委陳...

高雄創價美術館「浮世繪典藏展」星光場 邀請民眾免費參觀

高雄創價美術館「從江戶到近代—東京富士美術館浮世繪典藏展」從3月29日開展以來，人潮絡繹不絕，館方統計，截至4月底已突破...

「你施工我停水！」 高雄大寮40餘住戶不滿半月無水可用

高雄市大寮區會社及永芳兩里40餘戶地下水用戶逾半月無水可用，經追查竟與鄰近社區兩棟大樓開挖地下室組斷水脈有關，紛向民代陳...

疫後首個「五一黃金周」 陸客擠爆金門小三通大排長龍

中國大陸「五一黃金周」今天起跑，與對岸只有一水之隔的金門，也湧現旅遊人潮，迎來疫情後首個大量陸客潮，水頭的通關處，從早到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。