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五星飯店胡麻龍鬚菜有蟲卵、座位下蟑螂亂竄 高市衛生局稽查中

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
網友昨早在高雄承億酒店吃胡麻龍鬚菜，驚見菜葉上有許多黃色蟲卵。圖／翻攝自好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私
網友昨早在高雄承億酒店吃胡麻龍鬚菜，驚見菜葉上有許多黃色蟲卵。圖／翻攝自好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私

網友在臉書發文表示，在高雄的5星級飯店早餐吃菜時，發現在葉上出現蟲卵，座位底下還發現蟑螂亂竄，當下向飯店反映，飯店僅表示「若有送醫會負擔醫藥費」。該網友說，還在驚嚇中，以後吃菜真的得一片一片翻開檢查。飯店業者說，當下已向客人致歉並持續關心，將更嚴格的檢視餐飲作業流程。衛生局說，將派人稽查。

原PO貼出在高雄承億酒店的胡麻龍鬚菜照片，只見綠色的菜葉上有許多黃色蟲卵，讓網友直呼「太噁了」、「如果是真的當然要舉報，菜都不洗的嗎」、「超級噁，要叫衛生局來稽查」。也有人說，洗菜真的沒有辦法一葉一葉看，蟲卵就算水泡再久也不會掉，還可以接受，「但是有蟑螂就真的是不行」。

原PO表示，沒有人願意花5星的價格，吃到連飯店1星等級評核都不該出現的蟲卵，更何況有嬰兒及兒童同行，更應該替安全衛生食安把關。再怎樣蟲卵都是一項不應該出現在餐點上的東西，因為會有寄生蟲的疑慮，不管有機或非有機都可能會有蟲卵的出現，業者如何找尋專業的洗滌方式，來避免蟲卵的存留，這才是5星級飯店更應該發揮的價值。

承億酒店說，謝謝大家的關心，很抱歉出現這樣的疏失，致使客人有不好的體驗，我們深刻檢討並隨即展開稽核作業及加強環境改善，事情發生當下已與客人表達歉意及保持後續關心，謝謝客人給予機會，並接受我們的道歉，昨天已達成和解，再次感謝對方，也藉此機會我們會更加強督導環境，並更嚴格的檢視餐飲作業流程。

高市衛生局今天下午接獲媒體查證時表示，會派人前往承億酒店查察。至截稿為止，衛生局稽查結果尚未出爐。

網友昨早在高雄承億酒店吃胡麻龍鬚菜，驚見菜葉上有許多黃色蟲卵。圖／翻攝自好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私
網友昨早在高雄承億酒店吃胡麻龍鬚菜，驚見菜葉上有許多黃色蟲卵。圖／翻攝自好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私

蟲卵 衛生局 飯店

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