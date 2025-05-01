恆基放射師劉興周五心級服務偏鄉近20年 獲模範勞工

恆春基督教醫院放射科主任劉興周，因認同院內老醫師奉獻偏鄉精神，投入服務國境之南行列，至今近20年；期間即便手腳骨折或遭遇颱風災害，仍堅守崗位，獲頒模範勞工。

劉興周是新竹人，多年前在放射師極為搶手年代，放棄北部發展機會。他接受中央社記者電訪表示，因不希望生活太安逸，退伍後選擇曾是放射科沙漠的南部，到東港安泰醫院服務2年；後來開過公司，直到恆基老學長要退休，得知放射科人才在恆春仍匱乏，也認同院內老醫師奉獻、服務偏鄉精神，決定向他們看齊、盡自己所能，民國94年加入恆基，自此秉持視病猶親原則服務。

恆基今天發布新聞稿表示，劉興周默默耕耘近20載，憑藉對醫療工作堅持與熱情，榮獲屏東縣模範勞工獎；他秉持「用心、細心、耐心、專心、愛心」的「五心級」服務理念，將例行放射影像檢查轉化為溫暖且安心醫療照護。

恆基表示，劉興周堅守崗位，為了不耽誤患者病情，曾在手腳骨折時，仍打著護具持續工作；2016年莫蘭蒂颱風重創南台灣，恆基1/3院區受損，擔任行政總值的他，第一時間組織留守人力，冒雨撤離病患與設備，成功保全醫療量能，展現臨危不亂應變能力，是災難中醫護團隊堅實後盾。

恆基指出，劉興周從基層放射師一路晉升為放射科主任，持續推動團隊進步，讓恆基在當地成為診斷速度與精準度俱優醫院；他也曾為海生館國王企鵝JoJo進行胃腸道透視檢查，是國內首次以人類X光技術成功診斷動物胃阻塞，促成醫學與動物醫學跨界合作。

恆基提及，除了日常醫療工作，劉興周也投入核能輻射災害演習及衛教推廣，擔任輻傷演練種子教官，提升社區輻射安全意識；此外，他長年參與恆基部落教會關懷，將醫療與關愛帶給偏鄉長者及家庭。