金門表揚模範勞工 陳玉珍：推勞動節為國定假日
金門縣政府今天表揚42名金門各工會模範勞工與2個優良工會，國民黨立委陳玉珍出席活動並表示，已在立法院推動五一勞動節為國定假日，代表對勞工真誠感謝。
金門縣政府今天舉辦職、產（企）業工會勞動節模範勞工表揚活動，表揚42名金門各工會的模範勞工，以及金門縣各業工人聯合會、金門縣陶瓷廠產業工會2個優良工會，副縣長李文良、陳玉珍等出席。
李文良表示，金門能成為幸福城市，有賴眾多勞工共同努力，其中許多勞工都有20、30年資歷，「相信都有日本的職人精神」，也期許所有勞工能在各項技藝上精益求精。
陳玉珍表示，近期在立法院推動將五一勞動節訂為國定假日，已經過委員會程序，如之後表決通過，明年勞動節就會成為國定假日，「是帶給大家最真誠的感謝」。
金門縣政府社會處透過新聞稿表示，今天表揚對象也包含今年獲得勞動部全國模範勞工的李錫福，其本職從事傳統木作及雕刻工作長達48年，對這項日漸式微傳統產業維持傳承，數十年不遺餘力；文化部文化資產局於民國111年認證李錫福為漢式大木作匠師，登入進文化部傳統匠師名錄，是金門少數入列工藝人才，也是金門勞工表率及學習典範。
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