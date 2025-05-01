「你施工我停水！」 高雄大寮40餘住戶不滿半月無水可用

高雄市大寮區會社及永芳兩里40餘戶地下水用戶逾半月無水可用，經追查竟與鄰近社區兩棟大樓開挖地下室組斷水脈有關，紛向民代陳情。高市議員黃天煌說，營造商同意暫時先用水車載水應急，但仍希望市府及自來水公司盡速協助居民安裝自來水，從根本解決問題。

大寮區鳳林三路463巷一帶不少舊部落住戶未裝自來水，平日靠開鑿水井抽取地下水。上月中旬左右，全聯旁巷子附近地下水用戶發現水井抽不出水，懷疑跟附近大樓施工有關。

議員黃天煌會同會社、永芳兩里民及相關單位會勘，研判缺水住戶位處高處，近日正在施工的兩棟大樓處於低處，可能施工截斷地下水水脈，導致高處居民抽不出地下水，營造商初步承諾先用水車載水供應缺水居民， 另希望自來水公司相關單位開會協調，加快自來水管線施工。

永芳里長簡基成說，家裡沒水的人只能買水或向有水的人「借水」生活，停水時間接近20天，生活真的很不方便。

自來水公司七區管理處表示，將進一步了解情況，給予居民必要協助。