疫後首個「五一黃金周」 陸客擠爆金門小三通大排長龍

中國大陸「五一黃金周」今天起跑，與對岸只有一水之隔的金門，也湧現旅遊人潮，迎來疫情後首個大量陸客潮，水頭的通關處，從早到晚更是大排長龍，入境船班班班客滿，預估今天來往人次可達6600人次，成為疫情解封以來最熱鬧的一天。

今年大陸的五一長假共放了5天，由於是疫情後開放陸客以來的首個五一長假，不少陸客趁假期首日湧入金門，景點、碼頭、小吃攤、藥妝店幾乎人擠人，街頭清一色是講著大陸口音的遊客，多家人氣特產店與知名小吃紛紛出現排隊潮，觀光業者大呼久違的榮景，直言業績成長至少3成。

電動機車出租業者也表示，假期期間車輛早被預訂一空，顯見這波「疫後首個五一黃金周」，不僅帶來人潮，也為金門注入實質錢潮。

此外，知名手搖飲料店、金牛角等網紅名店都陸續湧現人潮，陸客上門打卡消費；藥妝店如康是美、屈臣氏等，也擠滿大量掃貨陸客，面膜、洗髮精等日用品被一掃而空，不少人一買就是半打一打，展現驚人消費力。

爆滿的人潮湧入金門，也造成水頭國境隊人員與海關工作上龐大的負擔，不少同仁一早就忙得沒空上廁所，甚至有人打趣的說，可能要包尿布上場，根本一刻不得閒；國境隊同仁透露，大家早就預想到這幾天都是爆滿的狀態，所以不少人都自主停休，幾乎上除了有要事外，大家都有上班，大家都共體時艱。

據了解，小三通今天上午8點半到10點半之間，短短兩小時即有4班船入港，幾乎每半小時一班，瞬間湧入大量旅客，讓水頭碼頭的通關查驗大廳一度爆滿。相關單位早已預估五一假期將湧現大量旅客，提前部署人力、強化通關效率，但仍面臨不小挑戰。