快訊

AI新時代／讓人類智慧不被邊緣化 如何建構AI未來藍圖

說好了「5月加薪3%」有公僕沒領到 行政院：調整複雜、陸續入帳

詹姆士遭轟白眼狼！王鈞罕見開嗆「黑心人煮不出好菜」怒求償3千萬

高雄輕軌運量續增 捷運局將增購列車縮短尖峰班距

中央社／ 高雄1日電

高雄輕軌成圓後運量持續成長，高雄市捷運工程局統計，114年第1季輕軌總運量達368萬人次，平日日均量達3萬4696人次，假日達4萬3132人次；為提升運能，捷運局將增購列車。

捷運局發布新聞稿指出，去年元旦輕軌環狀路網成形後，串聯駁二藝術特區、夢時代、美術館等觀光熱點，以及通學、通勤與醫療院區場域，並與捷運、公車、台鐵等大眾運輸系統緊密整合，轉乘更為便捷。

根據捷運局統計，校園通學使用顯著增加，民國114年3月8處鄰近學校的站點，學生通學總量達23萬6021人次，較去年同期增加34%，主要分布於高雄高工、樹德家商等8個站點。

此外，今年3月份輕軌8處人氣觀光站點，達30萬8652人次，較去年同期增加13%；捷運局表示，數據也充分反映，高雄市的城市行銷帶動輕軌假日與旅遊運輸需求。

為提升搭乘品質與尖峰時段運能，捷運局啟動增購列車計畫，未來將縮短尖峰班距，並添購必要備品，確保列車營運與維修穩定性；捷運局建議，搭乘旅客下載「V高雄」APP，即時查詢班次、票價與路線資訊等。

捷運局表示，高雄輕軌推動多元行銷與搭乘鼓勵活動，包含推出多款輕軌彩繪列車，結合人氣IP與大型活動合作，如2025年冬日遊樂園吉伊卡哇聯名彩繪列車、Netflix「魷魚遊戲2」主題列車，以及大港開唱主題車廂等，創造高辨識度與話題性，提升民眾搭乘體驗及參與感。

彩繪列車 捷運 高雄輕軌

延伸閱讀

高雄機車逆向闖紅燈 轎車為閃避差點撞進輕軌軌道

議員指捷運環狀線設備商有安全疑慮 北市：將嚴審

打造台積電半導體A級商辦園區 高捷世運站公辦都更啟動招商

高捷世運站東側A5公辦都更 打造半導體A辦園區

相關新聞

重現布魯樂谷！高雄將建8千坪親水公園 配套措施待考驗

高雄亞灣區的星光水岸公園今年2月重新施工，未來將改造為8千坪大型親水公園，將設置大型滑水道、戲水池和水上鞦韆，是繼布魯樂...

高雄獎勵投資企業員工考遊艇駕照 最高補助1萬元

高雄市政府海洋局為鼓勵企業投資高雄，發展高雄海洋休憩產業，今年首創「領航企業投資高雄獎勵海洋休憩實施計畫」，鼓勵符合資格...

高雄外海春季黃鰭鮪魚大咬 台港釣客接力包船出海

大鮪開咬！每年春天高雄外海會有黃鰭鮪魚群聚，新旗興號娛樂海釣船從4月中旬開跑第1趟鮪魚班，到4月底已經釣獲22尾大鮪魚，...

自備環保用品購物 高雄光華夜市等11市集可換「加倍券」

經濟部號召全台逾百處傳統市集舉辦為期1個月的「好市加倍購」活動，明天（5月2日）起，高雄武廟、龍華、光華等11處市場或夜...

駁二試行 電動滑板車…今年69件違規2事故 議員促設規範

高雄駁二特區幅員廣，市府去年試行共享電動滑板車，業者嗅到商機設點出租，但電動滑板車亂竄，影響行人安全也造成驚嚇。警方統計...

屏東縣靈媒文化特展 5部落39名靈媒屏菸基地分享傳承

屏菸1936文化基地原民館展出「靈媒與她們的產地：屏東縣靈媒文化特展」，昨天39名部落靈媒齊聚一堂交流分享，揭開祖靈代言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。