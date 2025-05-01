慶母親節康裕成憶「一天接送小孩12趟」 議員媽媽生活兼顧不易

母親節將至，今早高雄市議會舉辦「母親節大聲說愛您」活動，準備300份康乃馨贈送議員及議會同仁，也預告5月4日將邀請明華園歌仔戲到高雄演出，歡慶母親節。議長康裕成說，當年堅持親自開車接送3小孩上下學，每逢周六，往返補習班多達12趟，深刻體驗事業與家庭兼顧不容易，向天下媽媽說母親節快樂。

高市議會贈送康乃馨及呷百二桂圓蛋糕歡度母親節，議長康裕成也為5月4日明華園歌仔戲「打廣告」。康裕成表示，在高雄玉皇宮經費支持下，議會每年母親節都邀請明華園歌仔戲團到高雄演出，今年也不例外，5月4日邀請高雄媽媽到文化中心欣賞歌仔戲。

康裕成說，小孩回家若沒看見媽媽，一定會問「媽媽去哪裡了？」，若爸爸不在家，不見得會詢問去處，從這件小事就能看見媽媽在小孩心中的重要性。

康裕成分享說，她以前擔心小孩變壞，堅持不讓服務處助理代勞，自己開車送小孩上下學，透過接送不僅可以觀察小孩人際互動及往來朋友，也能在車上對小孩「碎碎念」，這段相處時間非常難得，一度一天接送12趟，邊跑行程邊看手表趕時間，十分難忘。