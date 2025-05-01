快訊

AI新時代／讓人類智慧不被邊緣化 如何建構AI未來藍圖

說好了「5月加薪3%」有公僕沒領到 行政院：調整複雜、陸續入帳

詹姆士遭轟白眼狼！王鈞罕見開嗆「黑心人煮不出好菜」怒求償3千萬

慶母親節康裕成憶「一天接送小孩12趟」 議員媽媽生活兼顧不易

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議會舉辦「母親節大聲說愛您」活動，向天下媽媽說母親節快樂。記者徐白櫻／攝影
高市議會舉辦「母親節大聲說愛您」活動，向天下媽媽說母親節快樂。記者徐白櫻／攝影

母親節將至，今早高雄市議會舉辦「母親節大聲說愛您」活動，準備300份康乃馨贈送議員及議會同仁，也預告5月4日將邀請明華園歌仔戲到高雄演出，歡慶母親節。議長康裕成說，當年堅持親自開車接送3小孩上下學，每逢周六，往返補習班多達12趟，深刻體驗事業與家庭兼顧不容易，向天下媽媽說母親節快樂。

高市議會贈送康乃馨及呷百二桂圓蛋糕歡度母親節，議長康裕成也為5月4日明華園歌仔戲「打廣告」。康裕成表示，在高雄玉皇宮經費支持下，議會每年母親節都邀請明華園歌仔戲團到高雄演出，今年也不例外，5月4日邀請高雄媽媽到文化中心欣賞歌仔戲。

康裕成說，小孩回家若沒看見媽媽，一定會問「媽媽去哪裡了？」，若爸爸不在家，不見得會詢問去處，從這件小事就能看見媽媽在小孩心中的重要性。

康裕成分享說，她以前擔心小孩變壞，堅持不讓服務處助理代勞，自己開車送小孩上下學，透過接送不僅可以觀察小孩人際互動及往來朋友，也能在車上對小孩「碎碎念」，這段相處時間非常難得，一度一天接送12趟，邊跑行程邊看手表趕時間，十分難忘。

高市議會表示，為感謝媽媽的偉大奉獻，5月4日（日）晚間7點於文化中心圓形廣場，舉辦「114年母親節媽咪笑嗨嗨」揪阿母來看戲，親子共賞好戲藝文活動，邀請市民朋友帶媽媽欣賞明華園戲劇總團精彩好戲「四兩王后」。活動當天發送每位參與民眾「幸運御守」，數量有限送完為止。

高市議會準備300份康乃馨贈送議員及同仁，向天下媽媽說母親節快樂。記者徐白櫻／攝影
高市議會準備300份康乃馨贈送議員及同仁，向天下媽媽說母親節快樂。記者徐白櫻／攝影
高市議會邀請媽媽5月4日前往文化中心欣賞明華園歌仔戲。圖／高市議會提供
高市議會邀請媽媽5月4日前往文化中心欣賞明華園歌仔戲。圖／高市議會提供
高市議會舉辦「母親節大聲說愛您」活動，向天下媽媽說母親節快樂。記者徐白櫻／攝影
高市議會舉辦「母親節大聲說愛您」活動，向天下媽媽說母親節快樂。記者徐白櫻／攝影

小孩 母親節

延伸閱讀

母親節最好禮物 竹縣婦癌篩檢抽13萬好禮首篩再抽禮券

台南推母親節送蘭花 融入生活成美學文化

桃園模範母親表揚...唐寶寶女兒化身攝影師 記下感動時刻

OPPO布局南臺灣 高雄鳳山新據點5月16日開幕

相關新聞

重現布魯樂谷！高雄將建8千坪親水公園 配套措施待考驗

高雄亞灣區的星光水岸公園今年2月重新施工，未來將改造為8千坪大型親水公園，將設置大型滑水道、戲水池和水上鞦韆，是繼布魯樂...

高雄獎勵投資企業員工考遊艇駕照 最高補助1萬元

高雄市政府海洋局為鼓勵企業投資高雄，發展高雄海洋休憩產業，今年首創「領航企業投資高雄獎勵海洋休憩實施計畫」，鼓勵符合資格...

高雄外海春季黃鰭鮪魚大咬 台港釣客接力包船出海

大鮪開咬！每年春天高雄外海會有黃鰭鮪魚群聚，新旗興號娛樂海釣船從4月中旬開跑第1趟鮪魚班，到4月底已經釣獲22尾大鮪魚，...

自備環保用品購物 高雄光華夜市等11市集可換「加倍券」

經濟部號召全台逾百處傳統市集舉辦為期1個月的「好市加倍購」活動，明天（5月2日）起，高雄武廟、龍華、光華等11處市場或夜...

駁二試行 電動滑板車…今年69件違規2事故 議員促設規範

高雄駁二特區幅員廣，市府去年試行共享電動滑板車，業者嗅到商機設點出租，但電動滑板車亂竄，影響行人安全也造成驚嚇。警方統計...

屏東縣靈媒文化特展 5部落39名靈媒屏菸基地分享傳承

屏菸1936文化基地原民館展出「靈媒與她們的產地：屏東縣靈媒文化特展」，昨天39名部落靈媒齊聚一堂交流分享，揭開祖靈代言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。