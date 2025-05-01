重現布魯樂谷！高雄將建8千坪親水公園 配套措施待考驗

高雄亞灣區的星光水岸公園今年2月重新施工，未來將改造為8千坪大型親水公園，將設置大型滑水道、戲水池和水上鞦韆，是繼布魯樂谷關閉後，高雄再次有大型水上樂園，明年暑假開放；但議員發現園區採用粗顆粒鋪面，易導致孩童跌倒挫傷，且現行救生人員、管理人力、水質檢驗、節水措施等規劃仍未明確，需克服的擔憂不少。

布魯樂谷結束營業後，高雄10多年來缺乏大規模水上樂園，過去曾有多種投資傳言都未成真；位在亞灣區的星光水岸公園戲水池近年吸引不少人潮，但受限於空間不大且開放時間短，高雄市2年前辦理「亞灣2.0濱海景觀綠帶串聯及再造計畫」，規畫將戲水空間擴大涵蓋整個公園近8千餘坪，闢建涼亭、改善盥洗更衣空間、引進市集等。

星光水岸公園過去是高雄暑假最受歡迎的免費玩水景點，原本戲水區僅佔公園約5%面積，高市府規劃讓戲水區延伸至21號碼頭場域，將玩水區域面積擴至8000坪。臉書高雄好過日表示，從目前設計圖來看，未來親水公園可玩性會大幅增加，加上2026年85大樓新飯店預定啟用等新機能引進，能成為港濱休憩的一大景點。

總經費1.69億的星光公園改建案，將親水面積增加10倍，增設兒童戲水設備、戲水池、滑水道、水上鞦韆、男女更衣室，預計10月底完工、明年暑假免費開放。市議員郭建盟提及親水公園可能遭遇的挑戰，例如大型滑水道容易造成孩童排隊滑水擁擠，易會追撞受傷，現場需配有管理員，管控孩童使用間距，「公園處有這樣的人力嗎？」

「舊星光公園採磨石子鋪面止滑，孩童跌倒容易挫傷皮膚！」郭建盟說，市府過去曾呼籲孩子在戲水池內不能跑跳、避免跌倒，但不符合遊樂設施使用情境，粗顆粒防滑舖面不僅可能磨損，過去還曾發生數名孩童雙腿大面積在滑水道末端被磨石子地面挫傷，未來滑水道更長、速度更快，受傷風險更大，建議仿效外國採用防水軟質鋪面，建立意外防護SOP，救護站、救護人員、救護車急救通道都需預先設想。

郭建盟提到「節水與水質衛生管理也是一大考驗」，為避免浪費水資源，水池採用過濾循環系統，但間隔太久才換水，恐有衛生疑慮，水質檢驗標準、頻率、檢驗單位為何至今未明確，他要求將定期檢驗的大腸桿菌、總菌落數、有效餘氣量、PH值等數據公告在戲水池旁明顯處。

公園處長林燦銘表示，星光水岸公園目前採用粗顆粒鋪面，會參考議員建議評估使用軟鋪面；未來現場會委外團隊管理，採游泳池救生機制，也有人員看顧兒童使用設施安全，同時要求廠商投保相關意外險，水質維護除了定期投藥、每週換一次水，數據也會上網公告，承諾在明年6月開放之前會有試營運，期間將持續檢討改善。