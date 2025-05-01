高雄獎勵投資企業員工考遊艇駕照 最高補助1萬元

高雄市政府海洋局為鼓勵企業投資高雄，發展高雄海洋休憩產業，今年首創「領航企業投資高雄獎勵海洋休憩實施計畫」，鼓勵符合資格的企業員工參與動力小船或遊艇駕駛執照的培訓課程，完成課程並取得證書後，每人最高可補助1萬元。

海洋局表示，目前正藉由說明會和企業訪視邀請符合資格的企業員工參與，更將舉辦一系列的遊艇生活體驗及海洋休憩活動，協助企業員工租借或購買帆船、遊艇，希望藉此為高雄注入新的經濟活力與就業機會，帶動高雄遊艇製造、船艇服務、海洋遊憩等相關產業的蓬勃發展。

海洋局說，這項計畫特別為在高雄設有據點、具重大投資高雄事實的企業員工開放，像是台積電、日月光、鴻海、國巨、友達等32家企業，企業員工只要年滿18歲、未滿65歲，符合遊艇與動力小船駕照報考基本條件，都可報名參加。

訓練內容包括線上學科課程，如海事法規、航海常識、氣象知識等，也有離岸、轉彎、搜救演練等實體術科訓練。針對符合資格的企業員工，駕訓課程完訓後即可補助1萬元。