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高雄外海春季黃鰭鮪魚大咬 台港釣客接力包船出海

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
釣魚嚮導「小薛」4月29日以船拋假餌方式，在高雄外海釣起重達39公斤的黃鰭鮪。圖／孫祥鈞提供
釣魚嚮導「小薛」4月29日以船拋假餌方式，在高雄外海釣起重達39公斤的黃鰭鮪。圖／孫祥鈞提供

大鮪開咬！每年春天高雄外海會有黃鰭鮪魚群聚，新旗興號娛樂海釣船從4月中旬開跑第1趟鮪魚班，到4月底已經釣獲22尾大鮪魚，其中本季第1尾30公斤的黃鰭鮪魚在4月27日出水，2天後釣客以船拋假餌釣法釣獲1尾39公斤的黃鰭鮪，釣況相當火熱。

高雄外海一年四季都會有黃鰭鮪魚，但大魚主要在春季與秋季出沒，春天東北季風停歇後，台灣、香港、新加坡等地愛釣大魚的釣客，都會齊聚高雄，搭船出海挑戰大鮪魚。

高雄新旗興號娛樂海釣船以載客釣大型黃鰭鮪而聞名，今年新旗興號的黃鰭鮪船班從4月中旬開始，只要有合適的天氣與海況就出船。前兩趟的釣客釣獲多尾近20公斤的黃鰭鮪，及超肥美的正鰹與鬼頭刀；4月25日的釣客遇到大魚襲擊，雖有斷線，但仍成功釣上24公斤等級的黃鰭鮪。

釣魚嚮導孫祥鈞說，4月27日新旗興號的鮪魚班延續前幾趟咬況，不論釣客是用船拋假餌，還是鐵板路亞做釣，「人人有獎」，本季第一尾30公斤黃鰭鮪就在這趟被釣客擒獲。

孫祥鈞表示，一群來自香港的釣友4月28日搭乘新旗興號出海釣黃鰭鮪，遭遇2度斷線後，以慢速鐵板搭配軟竿、細線，驚險起獲29kg與22kg的大鮪，尤其29kg那尾最為驚險，起來時著鉤的2個鉤子都已經是開掉。

新旗興號4月29日再度搭載這群香港釣友出海用慢速鐵板挑戰大鮪，雖成功引誘3尾大魚咬餌，但最後都以斷線收場，幸好使用船拋假餌順利釣起5尾大黃鰭鮪，其中以台籍釣魚嚮導「小薛」釣起的39公斤黃鰭鮪最大尾。

高雄新旗興號娛樂海釣船以載客釣大型黃鰭鮪而聞名，今年4月中旬開跑第1趟鮪魚班，到4月底已經釣獲22尾大鮪魚。圖／孫祥鈞提供
高雄新旗興號娛樂海釣船以載客釣大型黃鰭鮪而聞名，今年4月中旬開跑第1趟鮪魚班，到4月底已經釣獲22尾大鮪魚。圖／孫祥鈞提供
高雄外海春季大鮪開咬，新旗興號娛樂海釣船從4月中旬開跑第1趟鮪魚班，到4月底已經釣獲22尾大鮪魚。圖／孫祥鈞提供
高雄外海春季大鮪開咬，新旗興號娛樂海釣船從4月中旬開跑第1趟鮪魚班，到4月底已經釣獲22尾大鮪魚。圖／孫祥鈞提供

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