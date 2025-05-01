高雄外海春季黃鰭鮪魚大咬 台港釣客接力包船出海

大鮪開咬！每年春天高雄外海會有黃鰭鮪魚群聚，新旗興號娛樂海釣船從4月中旬開跑第1趟鮪魚班，到4月底已經釣獲22尾大鮪魚，其中本季第1尾30公斤的黃鰭鮪魚在4月27日出水，2天後釣客以船拋假餌釣法釣獲1尾39公斤的黃鰭鮪，釣況相當火熱。

高雄外海一年四季都會有黃鰭鮪魚，但大魚主要在春季與秋季出沒，春天東北季風停歇後，台灣、香港、新加坡等地愛釣大魚的釣客，都會齊聚高雄，搭船出海挑戰大鮪魚。

高雄新旗興號娛樂海釣船以載客釣大型黃鰭鮪而聞名，今年新旗興號的黃鰭鮪船班從4月中旬開始，只要有合適的天氣與海況就出船。前兩趟的釣客釣獲多尾近20公斤的黃鰭鮪，及超肥美的正鰹與鬼頭刀；4月25日的釣客遇到大魚襲擊，雖有斷線，但仍成功釣上24公斤等級的黃鰭鮪。

釣魚嚮導孫祥鈞說，4月27日新旗興號的鮪魚班延續前幾趟咬況，不論釣客是用船拋假餌，還是鐵板路亞做釣，「人人有獎」，本季第一尾30公斤黃鰭鮪就在這趟被釣客擒獲。

孫祥鈞表示，一群來自香港的釣友4月28日搭乘新旗興號出海釣黃鰭鮪，遭遇2度斷線後，以慢速鐵板搭配軟竿、細線，驚險起獲29kg與22kg的大鮪，尤其29kg那尾最為驚險，起來時著鉤的2個鉤子都已經是開掉。