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自備環保用品購物 高雄光華夜市等11市集可換「加倍券」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄有11市集參與「好市加倍購」，武廟市場雙豪油飯及新芽養生輕食坊等店家都在名單內。圖／高市經發局提供
高雄有11市集參與「好市加倍購」，武廟市場雙豪油飯及新芽養生輕食坊等店家都在名單內。圖／高市經發局提供

經濟部號召全台逾百處傳統市集舉辦為期1個月的「好市加倍購」活動，明天（5月2日）起，高雄武廟、龍華、光華等11處市場或夜市參與，若在特定時間自備環保袋、環保杯或環保餐具組等用品消費，可至服務台用100元兌換200元加倍券1份，總數1萬份。

經濟部發起「眾星雲集好市加倍購」活動。經發局長廖泰翔說明，龍華市場、三民第一市場、武廟市場、鳳山第二市場、旗后觀光市場、光華夜市、三民街攤集場、蚵仔寮、忠孝夜市、南華夜市、鳳山青年夜市等11處市場及夜市參與活動，歡迎市民踴躍參與。

5月2日起，活動期間前往指定市場、夜市消費，並自備環保袋、環保杯或環保餐具組等，至服務台確認後即可以新台幣100元兌換200元「好市加倍券」1份，使用期限至今年5月31日為止，總數逾1萬份，數量有限、發完為止。

經發局說明，傳統市場活動時間為單周周五（5月2、16日）、雙周周六（5月10、24日），夜市為每周六（5月3、10、17、24日），完整參與活動市集名單及活動時間等資訊，可查閱「台灣市集gogo購」臉書粉絲頁、經發局臉書粉絲頁或撥打0800-688-818。

高雄有11市集參與「好市加倍購」，武廟市場雙豪油飯及新芽養生輕食坊等店家都在名單內。圖／高市經發局提供
高雄有11市集參與「好市加倍購」，武廟市場雙豪油飯及新芽養生輕食坊等店家都在名單內。圖／高市經發局提供
高雄11市集參與「好市加倍購」活動，圖為發送時間。圖／高市經發局提供
高雄11市集參與「好市加倍購」活動，圖為發送時間。圖／高市經發局提供

夜市 餐具

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