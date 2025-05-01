屏東縣靈媒文化特展 5部落39名靈媒屏菸基地分享傳承

屏菸1936文化基地原民館展出「靈媒與她們的產地：屏東縣靈媒文化特展」，昨天39名部落靈媒齊聚一堂交流分享，揭開祖靈代言者，靈媒的神祕面紗。

靈媒在原鄉部落扮演不可或缺的角色，縣府原民處為讓大眾深入認識原住民族祭儀文化，特別策展，開場以莊嚴而神聖的生煙祈福儀式揭開序幕，並邀84歲靈媒張順枝與36歲新生代排灣族靈媒胡雅雯分享心路歷程。

來自牡丹鄉的張順枝25歲開始當靈媒，至今走過近60個年頭，她一直認真從事，也鼓勵現場靈媒持續努力，守護族人。在場最年輕的靈媒胡雅雯說，靈媒不僅與祖靈連結，更是一座橋梁，期盼透過此次展覽，社會更理解及尊重靈媒存在，也能讓更多人跨越誤解，重新認識這項神聖而艱辛的工作。

原民處表示，靈媒是溝通兩界的媒介、承載族人與諸神靈的信任與重託。靈媒文化特展展出至10月26日，民眾可前往感受靈媒與祖靈同行的生命旅程。