駁二試行 電動滑板車…今年69件違規2事故 議員促設規範

高雄駁二特區幅員廣，市府去年試行共享電動滑板車，業者嗅到商機設點出租，但電動滑板車亂竄，影響行人安全也造成驚嚇。警方統計，今年舉發69件違規上路，釀成事故有2件，議員及業者希望盡速訂定規範，交通局將向交通部反映，保障騎乘者與路人安全。

交通局表示，各縣市政府考量道路條件與交通安全，尚未開放電動滑板車在道路行駛，市府在駁二特區試行後，發現民眾使用意願高，將建請交通部建立相關規範，以利遵行。文化局指出，電動滑板車廣受歡迎，駁二外圍1年內新增不少出租業，將與各店家溝通，宣導注意安全。

駁二串聯高雄流行音樂中心及蓬萊商港區，占地近50公頃，市府為便利遊客，去年起在大勇區Pinway倉庫前引進oloo共享電動滑板車。而為防止電動滑板車誤闖一般道路，業者自行開發電子圍籬並加設速限，維護使用者與園區民眾安全。新加坡黃姓女遊客說，電動滑板車在澳洲、歐洲很常見，年輕人尤其喜愛，駁二很大，遊客租電動滑板車，想到處走比較方便。

不過議員蔡武宏接獲許多民眾反映，駁二經常有共享電動滑板車亂竄，造成行人恐慌，由於電動滑板車只要14歲就可騎乘，很多年輕人還沒有考駕照，缺乏交通安全意識，希望市府能設法規範。

高雄警方今年1月至4月底共取締69件電動滑板車違規上路，駁二周邊發生兩起電動滑板車車禍，造成一名17歲少年輕微擦傷，騎乘者被開罰1200元。

劉姓業者說，愈來愈多人買電動滑板車，除在駁二騎乘，難免也會騎上路，但目前電動滑板車只能在限定場域使用，希望政府訂定相關規範，讓大家騎得安心。