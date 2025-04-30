屏東表揚模範勞工111人 中藥業、新住民照服員入列

明天就是五一勞動節，屏東縣政府辦理「我們生活節」，連5天系列活動；今天首日結合模範勞工表揚，包含中藥服務人員鄭為駿、新住民照服員何佳雨等111人。

縣府舉辦年度勞動盛事「我們生活節」，今天起一連5天熱鬧登場，首日活動結合模範勞工表揚典禮，在屏東縣立體育館外草皮搭設大型舞台，讓勞工宛如影星般登場，做自己人生的大明星。

縣長周春米表示，此次選拔出的模範勞工，屏東縣中藥服務人員職業工會會員鄭為駿及金發68號漁船船員那里（ABDUL MUNARI）雙雙獲選全國模範勞工及全國優秀移工，實屬難能可貴。

周春米說，百工百業裡如果沒有勞工努力付出，工廠、公司乃至社會就無法順利運轉；全縣約有1萬7千多名移工，感謝勞工朋友不分國籍為屏東這塊土地奉獻，也感謝事業單位打造友善職場環境。

鄭為駿今年33歲，他接受媒體聯訪表示，外公是中醫師，因此從小在中藥環境長大，畢業後包含實習在航空業工作約2年，因家庭因素繼承家業，至今已約8年；中藥房客人多是長輩、講話較慢，不過他會耐心與老一輩溝通，依據客人疑難雜症配藥。

企（產）業模範勞工何佳雨在位於潮州的私立孝愛仁愛之家服務，她表示，從菲律賓嫁到泰武鄉作排灣媳婦已18年，10年前開始當照服員，過程中逐漸克服語言障礙與學習新知壓力，現在不僅以自身經驗幫助新進同仁，在機構裡遇到原民長輩，也可用族語拉近距離，幫助他們排解寂寞。

屏東縣政府勞動暨青年發展處表示，表揚模範勞工共111名，包括全國模範勞工1名、縣模範勞工67名、身心障礙模範勞工13名、優秀移工24名及優秀移工雇主6名；獲選全國模範移工的印尼籍船員那里，個性溫和有禮貌，工作態度認眞，負責掌管漁船大小事宜，是船長不可多得好幫手。

勞青處表示，「我們生活節」串聯百家店家推出勞工專屬優惠，還規劃系列活動，包含百工職人影像展、工安小達人體驗營、我們移家人電影野餐日，「鐵獅玉玲瓏」更從5月1、2日連2天在屏東體育館及萬丹果菜市場，帶來戶外劇場演出。