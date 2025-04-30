馬祖前15週詐欺破案率增19百分點 警指宣導奏效

連江縣警察局今天公布1月至4月17日止（約15週）治安狀況，詐欺相關案件與去年同期相比，案件發生數微幅下降，累計破獲率提高19百分點，認為宣導具一定成效。

連江縣政府警察局發布新聞稿指出，今天上午與台灣銀行馬祖分行合作，針對縣內公務員舉辦防詐騙講座，除揭露近期流行詐騙手法、識別詐騙技巧外，更由專業講師介紹投資理財工具、投資操作風險及正確投資管道，幫助建立正確理財觀念。

新聞稿中，同步公布114年1月1日至4月17日止治安狀況，其中詐欺案件發生22件，破獲16件，累計破獲率73%。與去年同期發生24件，破獲13件，累計破獲率54%相較，發生微幅下降2件，累計破獲率提高19百分點，反映出縣警詐騙預防具一定成效。

警方指出，馬祖地區受騙被害人以職業別計算，仍以軍人為大宗，約占全體被害人6成；其次為公務員，約占3成。軍人常見的詐騙被害種類，以假中獎、假交友等網路類詐欺居多。

警方分析，軍人占比較高可能原因，包括基層官兵年紀較輕，社會歷練不足；軍中生活環境相對封閉，對外通訊多仰賴手機網路，網路類詐騙較易吸引軍人上當。此外，義務役服役時間大幅縮短，志願役因調動與休假等因素，警方較難對官兵頻繁宣導，也是軍人遭騙機率高的可能原因。

至於詐欺以外的一般刑事案件，縣警局指出，今年至17日止共發生43件，破獲43件，累積破獲率100%。與去年同期發生63件，破獲39件，累積破獲率62%相較，發生減少20件，破獲增加2件，累積破獲率增加38百分點，顯示治安平穩趨勢。

詐欺以外的一般刑事案件累計破案率高達100%，縣警局解釋，地區一般刑案多為民眾提告傷害、妨害名譽、妨害自由、公共危險等，因具體嫌疑人都在馬祖當地且容易找到人，可加快偵辦與函送進度。例如公共危險案件，因嫌疑人為現行犯，逮捕當下即算破案，累計破案率達100%。