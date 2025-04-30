迎接五一假期陸客來金熱潮 金門各單位全面備戰

明天就是大陸的五一黃金周，金門縣政府為迎接預期湧入的大量福建旅客，昨日邀集相關單位召開「小三通航班應對及CIQS駐站單位協調座談會」，強化各單位協調機制，確保通關流程順暢安全。

隨著中國大陸五一長假來臨，小三通人潮再現高峰。金門縣長陳福海預見福建地區來金旅遊熱潮，責成觀光處及早部署，縣府邀集CIQS（出入境、海關、檢疫、保安）駐站單位，以及水頭碼頭管理、港務、移民署等相關機關，共商應對策略。

座談會由觀光處處長許績鑫主持，他指出，根據兩岸航商五一訂位情況預估，航班旅客量將大幅成長，不僅對金門觀光經濟帶來利多，也考驗各單位應變能力，會中重點討論包括增派查驗人力、加開航班、優化動線、指派值班主管、即時掌握氣象與突發狀況，以及提升場站服務品質等。

航港局會中表示，目前小三通金廈航線維持「熱船機制」，將視人流與需求機動加班，確保疏運順暢。港務處則將協助水頭碼頭調度作業、增設導引標示，並與港警配合交通疏導。移民署也規劃尖峰時段增設查驗窗口，以縮短排隊時間；海關與檢疫單位同步加強防疫查驗，維持國境安全。

此外，浯江公司與車船處也做好行李托運與接駁準備，全面提升服務效率。縣府表示，五一假期是推動陸客來金觀光的關鍵節點，將持續監控人流變化，目前金廈航線每日24航次，載客率已逼近65%；縣府也已向交通部爭取暑假7月起增班至每日28航次，以因應持續升溫的旅運需求。