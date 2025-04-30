高雄連鎖早餐店蔥油餅加料塑膠片 衛生局出手要查了
高雄某連鎖早餐店食安頻傳，有消費者上網抱怨，之前買豆漿結塊，近日又買蔥油餅，竟然咬不斷，仔細一瞧餅裡有塑膠片，讓他氣得向衛生局檢舉。衛生局表示，目前店家未營業，將於營業時派員稽查，若有違規將依食安法處分並要求改善。
消費者上網抱怨，前鎮區民權二路某連鎖早餐店，品質把關不嚴，上次買了一杯豆漿回家給女兒喝，結果一直吸不起來，原來豆漿結塊了，這次買蔥抓餅給太太吃，怎麼咬都咬不斷，原以為是蔥，拉出來一看竟是塑膠片，向店家反映，雖然店家有道歉並提出要給予雙倍賠償和免費吃1周早餐，但他無奈說「哪敢再去吃」。
衛生局說明，4月29日接獲民眾電話反映，經查目前尚未開門營業，將於營業時派員稽查，若發現違法事證，定依食安法處分並要求改善。另提醒若與業者有消費爭議，可打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線尋求協助。
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