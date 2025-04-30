環境用藥網路違法販售 高市查獲35件違規共罰逾百萬

高市環保局針對網路平台查核環境用藥廣告共230件，發現35件違規，比例15.2%，共開罰118萬元；產品標示查核1105件發現14件不合格，主要為藥劑過期，已請業者回收下架。

高雄市政府環保局去年針對市售環境用藥及網路電商平台等販售場所查核，共抽查1341件產品，整體合格率達96.3%。環保局這次查核項目包括環境用藥廣告、偽藥查緝及產品有效成分含量檢驗。

其中，針對網路平台進行環境用藥廣告查核共230件，發現35件違規廣告，違規比例為15.2%；多數違規案例為民眾未取得販賣許可，卻在網路平台販售殺蟲劑，已依法裁處35件，共新台幣118萬元罰鍰。

在產品標示部分，共查核1105件，發現14件不合格，主要違規情形為藥劑過期，已請業者回收下架；另抽驗6件環境用藥有效成分含量，全部符合規定。

環保局長張瑞琿呼籲，若民眾自國外購買防蚊掛片等環境用藥攜回國內，通關限量為1公斤以下且僅限自用，禁止在網路廣告或販售，否則將面臨6萬元至30萬元罰鍰。

環保局提醒市民，隨著天氣逐漸炎熱，務必加強環境整潔，避免病媒蚊孳生，選購環境用藥時務必確認產品標示是否完整，包括是否經中央主管機關核准及有效期限是否過期等。