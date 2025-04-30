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屏東原鄉部落39名靈媒首度齊聚 特展揭開靈媒神秘面紗

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府原民處主辦的「靈媒與她們的產地：屏東縣靈媒文化特展」即起到10月26日，在屏菸1936文化基地原民館展出，縣長周春米（右）與最年輕靈媒36歲胡雅雯（左）與83歲靈媒賴秀香（中）合影。記者劉星君／攝影
屏東縣政府原民處主辦的「靈媒與她們的產地：屏東縣靈媒文化特展」即起到10月26日，在屏菸1936文化基地原民館展出，縣長周春米（右）與最年輕靈媒36歲胡雅雯（左）與83歲靈媒賴秀香（中）合影。記者劉星君／攝影

靈媒在部落靈性生命扮演不可或缺角色，為讓大眾認識原住民族祭儀文化，屏東縣府原民處在屏菸1原民館舉行「靈媒與她們的產地：屏東縣靈媒文化特展」，今天開展儀式首度邀請39名靈媒齊聚一堂，展出讓大眾透過認識靈媒生命故事。

今天開展儀式，以莊嚴而神聖的生煙祈福儀式為展覽揭開序幕，84歲的靈媒張順枝與36歲新生代排灣族靈媒胡雅雯，分享她們作為靈媒的心路歷程與信念，讓人感動。

牡丹鄉靈媒張順枝從25歲就開始當靈媒，至今走過近60個年頭，她說，祖靈想幫助所有的人，所以她一直很認真在做，身體都非常健康，這次展覽能與眾多靈媒齊聚一堂，也鼓勵現場靈媒們持續努力，守護族人

新生代排灣族靈媒胡雅雯說，靈媒的角色不僅是連結，更是一座橋梁，此次展覽不只是作品的呈現，更像是一場重新連結與對話的開始，期盼透過展覽讓社會能更理解及尊重靈媒的存在，也能讓更多人有機會跨越誤解與距離，重新認識這項神聖而艱辛的工作。

縣長周春米傾聽靈媒們分享生命故事，感動地紅了眼眶，周春米說，屏東縣內年紀最長的靈媒已高齡96歲，各部落長期以來培育並傳承珍貴靈媒文化，此次邀請來義、春日、牡丹、獅子及滿州等五個部落的靈媒們到場，期盼屏東靈媒文化能持續傳承。 

周春米說，成為靈媒過程不容易，靈媒不只是族人與祖靈之間的橋梁，更是天地萬物之間的對話者，每一名靈媒都是部落中不可或缺重要守護者，期盼透過這次特展，讓更多人認識靈媒文化的深厚價值，感受這份神聖的文化力量。

 原民處指出，多數原住民族的世界觀裡，萬物皆有靈，山林間棲息著自然靈與動物靈，駐守部落的祖靈時刻守護著子孫，然而，串起族人與萬靈之間的重要橋梁由靈媒擔綱，她們不僅是溝通兩界的媒介、部落文化中備受敬重存在之一，更承載族人與諸神靈信任與重託，守護人與靈之間的和諧與連結。

「靈媒與她們的產地：屏東縣靈媒文化特展」即日起展出至10月26日，邀請大家感受靈媒與祖靈同行生命旅程，感受跨世代與背景的深層連結與共鳴。

屏東縣政府原民處主辦的「靈媒與她們的產地：屏東縣靈媒文化特展」即日起到10月26日，在屏菸1936文化基地原民館展出。記者劉星君／攝影
屏東縣政府原民處主辦的「靈媒與她們的產地：屏東縣靈媒文化特展」即日起到10月26日，在屏菸1936文化基地原民館展出。記者劉星君／攝影
屏東縣政府原民處主辦「靈媒與她們的產地：屏東縣靈媒文化特展」即起到10月26日，在屏菸1936文化基地原民館展出，今舉行開展，邀請原鄉部落39名靈媒到場，也是首次將部落靈媒們邀請齊聚，場面相當難得，縣長周春米（第一排中）出席與會。記者劉星君／攝影
屏東縣政府原民處主辦「靈媒與她們的產地：屏東縣靈媒文化特展」即起到10月26日，在屏菸1936文化基地原民館展出，今舉行開展，邀請原鄉部落39名靈媒到場，也是首次將部落靈媒們邀請齊聚，場面相當難得，縣長周春米（第一排中）出席與會。記者劉星君／攝影
屏東縣政府原民處主辦「靈媒與她們的產地：屏東縣靈媒文化特展」即起到10月26日，在屏菸1936文化基地原民館展出，最年輕靈媒36歲胡雅雯（右）和84歲靈媒牡丹鄉張順枝（左）致詞分享。記者劉星君／攝影
屏東縣政府原民處主辦「靈媒與她們的產地：屏東縣靈媒文化特展」即起到10月26日，在屏菸1936文化基地原民館展出，最年輕靈媒36歲胡雅雯（右）和84歲靈媒牡丹鄉張順枝（左）致詞分享。記者劉星君／攝影
屏東縣政府原民處主辦的「靈媒與她們的產地：屏東縣靈媒文化特展」即日起到10月26日，在屏菸1936文化基地原民館展出，今舉行開展儀式，部落靈媒到場看展。記者劉星君／攝影
屏東縣政府原民處主辦的「靈媒與她們的產地：屏東縣靈媒文化特展」即日起到10月26日，在屏菸1936文化基地原民館展出，今舉行開展儀式，部落靈媒到場看展。記者劉星君／攝影
屏東縣政府原民處主辦的「靈媒與她們的產地：屏東縣靈媒文化特展」即日起到10月26日，在屏菸1936文化基地原民館展出，今舉行開展儀式，開展前邀請部落靈媒為開展祈福。記者劉星君／攝影
屏東縣政府原民處主辦的「靈媒與她們的產地：屏東縣靈媒文化特展」即日起到10月26日，在屏菸1936文化基地原民館展出，今舉行開展儀式，開展前邀請部落靈媒為開展祈福。記者劉星君／攝影

屏東縣 族人

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