屏東原鄉部落39名靈媒首度齊聚 特展揭開靈媒神秘面紗

靈媒在部落靈性生命扮演不可或缺角色，為讓大眾認識原住民族祭儀文化，屏東縣府原民處在屏菸1原民館舉行「靈媒與她們的產地：屏東縣靈媒文化特展」，今天開展儀式首度邀請39名靈媒齊聚一堂，展出讓大眾透過認識靈媒生命故事。

今天開展儀式，以莊嚴而神聖的生煙祈福儀式為展覽揭開序幕，84歲的靈媒張順枝與36歲新生代排灣族靈媒胡雅雯，分享她們作為靈媒的心路歷程與信念，讓人感動。

牡丹鄉靈媒張順枝從25歲就開始當靈媒，至今走過近60個年頭，她說，祖靈想幫助所有的人，所以她一直很認真在做，身體都非常健康，這次展覽能與眾多靈媒齊聚一堂，也鼓勵現場靈媒們持續努力，守護族人。

新生代排灣族靈媒胡雅雯說，靈媒的角色不僅是連結，更是一座橋梁，此次展覽不只是作品的呈現，更像是一場重新連結與對話的開始，期盼透過展覽讓社會能更理解及尊重靈媒的存在，也能讓更多人有機會跨越誤解與距離，重新認識這項神聖而艱辛的工作。

縣長周春米傾聽靈媒們分享生命故事，感動地紅了眼眶，周春米說，屏東縣內年紀最長的靈媒已高齡96歲，各部落長期以來培育並傳承珍貴靈媒文化，此次邀請來義、春日、牡丹、獅子及滿州等五個部落的靈媒們到場，期盼屏東靈媒文化能持續傳承。

周春米說，成為靈媒過程不容易，靈媒不只是族人與祖靈之間的橋梁，更是天地萬物之間的對話者，每一名靈媒都是部落中不可或缺重要守護者，期盼透過這次特展，讓更多人認識靈媒文化的深厚價值，感受這份神聖的文化力量。

原民處指出，多數原住民族的世界觀裡，萬物皆有靈，山林間棲息著自然靈與動物靈，駐守部落的祖靈時刻守護著子孫，然而，串起族人與萬靈之間的重要橋梁由靈媒擔綱，她們不僅是溝通兩界的媒介、部落文化中備受敬重存在之一，更承載族人與諸神靈信任與重託，守護人與靈之間的和諧與連結。