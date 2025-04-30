防蚊掛片禁上網販售 高雄衛生局：違反規定將罰6萬至30萬元

高雄市環保局去年針對市售環境用藥及網路電商平台等販售場所查核，共計抽查1341件產品，違規35件，整體合格率達96.3%，另民眾從國外攜回環境用藥如防蚊掛片，禁止在網路廣告或販售，經查獲將處新台幣6萬元至30萬元罰鍰。

環保局查核項目包括環境用藥廣告、偽藥查緝及產品有效成分含量檢驗，其中，針對網路平台進行環境用藥廣告查核共230件，發現35件違規廣告，違規比例為15.2%。

多數違規案例為民眾未取得販賣許可卻在網路平台販售殺蟲劑，已依法裁處35件共新台幣118萬元罰鍰，在產品標示部分，共查核1105件，發現14件不合格，主要違規情形為藥劑過期，已請業者回收下架，另抽驗6件環境用藥有效成分含量，全部符合規定。

局長張瑞琿指出，若民眾自國外購買防蚊掛片等環境用藥攜回國內，通關限量為1公斤以下且僅限自用，禁止在網路廣告或販售，否則將面臨新台幣6萬元至30萬元罰鍰。